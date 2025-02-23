TEGV’in Şanlıurfa’daki eğitim parkı meşelerle donatıldı

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı’nda TEGV’in 30’uncu yılına özel ağaç dikim etkinliği düzenlendi. TEGV yöneticileri, gönüllüler ve çocukların katıldığı fidan dikim etkinliğinde 30’uncu yıl anısına bilgelik ve kudreti temsil eden meşe ağacı fidanlarını eğitim merkezine dikti. “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla Cumhuriyetin ilke ve değerlerine sahip, çağdaş nesillerin yetişmesi için çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan TEGV’in etkinliğe, TEGV Kurucu Mütevelli Üyesi Dr. Yılmaz Argüden ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı Yöneticisi Ezgi Hamzaoğulları, TEGV çocukları ve gönüllüler katıldı. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ile Kurucu Mütevelli Üyesi Dr. Yılmaz Argüden de ağaç dikimine katılarak gönüllüler ve çocuklarla birlikte fidan dikti.

“Geleceği aydınlatmaya devam edeceğiz”

TEGV Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı Yöneticisi Ezgi Hamzaoğulları, 1995 yılında yakılan eğitim meşalesinin izinde geleceği aydınlatmaya devam edeceklerini belirtti. Çocukların akademik başarılarının yanında onları donanımlı bireyler haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Hamzaoğulları, “Bugün burada TEGV’in 30’uncu yılına özel ve anlamlı bu etkinlikle bir araya geldik. 30 yıl anısına bilgelik ve kudreti temsil eden meşe ağacını gönüllü ve çocuklarımız ile bahçemize dikmek ve doğaya katkıda bulunmak istedik. Katılan herkese verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 25 ilde 6 Eğitim Parkı, 41 Öğrenim Birimi ve 26 Ateşböceği ile toplam 73 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.