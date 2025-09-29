Üniversite ek yerleştirme tercihleri için son gün yarın

Üniversite hayali kuran öğrenciler için ikinci fırsat olan ek tercih dönemi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülüyor ve yarın sona eriyor. Adayların bu önemli süreci kaçırmamak için son tarih ve saatlere dikkat etmesi gerekiyor.

Ek tercih dönemi 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek

Üniversitelerdeki boş kontenjanlar için ek tercih dönemi 25 Eylül’de başladı ve yarın, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini ais.osym.gov.tr üzerinden sisteme kaydetmeli; son dakika yoğunluğu veya teknik aksaklık yaşanmaması için işlemleri erkenden tamamlamaları öneriliyor.

ÖSYM tarafından ek yerleştirme tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi

Ek yerleştirme sürecine başvuran adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus ise tercih ücretinin ödenmesi. ÖSYM tarafından ek yerleştirme tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ancak, ücret ödemesi için tanınan süre, tercihlerin sona erdiği tarihten bir gün sonra tamamlanacak.

Adaylar, 130 TL'lik tercih ücretini 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya "odeme.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yatırabilecekler.