Yakın Doğu Üniversitesi, yapay zekalı profesör DUX'u tanıttı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katılımıyla YDÜ'de düzenlenen etkinlikte, yapay zeka tabanlı eğitmen Ai. Prof. DUX tanıtıldı.

Programda, yapay zeka tabanlı eğitmen Aİ. Prof. DUX'un ilk sözleri ise "Merhaba! Ben, sizin yapay zeka dostunuz Profesör DUX" oldu.

YDÜ Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen eğitmen Ai. Prof. DUX'un gelecek dönem vereceği derslerle, yapay zekanın KKTC'de yüksek eğitimin önemli bir parçası haline gelmesi hedefleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, "Yapay zeka ile giderek dijitalleşen dünyamızda Profesör DUX, KKTC adına dev bir adımdır. Tüm bu projelerin ardında inançlı bir yapı, güven duyulan bir yönetim vardır. Yakın Doğu ailesinin geniş vizyonu ile geleceğe yönelik bu tarz projeleri bizleri çok gururlandırıyor. Bu vizyon, yapay zeka kullanımında dünyadaki sayılı projelerden birine imza attı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC'de elektrikli otomobil Günsel'in de yapıldığına dikkati çeken Tatar, bütün bu projelerin, giderek dijitalleşen dünyaya KKTC'nin uyum sağladığını gösterdiğini söyledi.