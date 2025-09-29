Yapay zeka destekli dijital sınıf kuruldu

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), çatısı altındaki Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nda görev yapan yüzlerce öğretmen için 3 gün süren SEV Edtech Festivali düzenledi.

SEV’e bağlı okullardan yaklaşık 1000 öğretmen, İstanbul’da başlayıp İzmir’de devam eden ve Tarsus’ta sona eren festival kapsamında bir araya geldi. “Teknoloji ve Yenilikle İlham Verici Değişim” temasıyla gerçekleşen etkinlikte öğretmenler, atölye çalışmaları aracılığıyla hem sınıf içi uygulamalarını hem de yenilikçi eğitim teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu. Bazı çalıştaylara SEV öğrencileri de katılarak öğretmenleriyle birlikte üretim sürecine dâhil oldu.

Yapay zeka da vartı dijital sınıf da

Festivalde, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini pekiştirirken aynı zamanda birbirlerinden öğrenerek güçlenmeleri ve teknolojinin eğitime sağladığı yenilikleri keşfetmeleri hedeflendi.

SEV Edtech Festivali kapsamında ele alınan teknoloji başlıklarından bazıları şöyle: