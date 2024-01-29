Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitecek? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 yarıyıl tatilinin uzatıldığı iddia ediliyor. Peki söylenenlere göre 15 yarıyıl tatili uzatıldı mı? sorusunun cevapları işte haberimizin devamında...

Öğrenciler her yıl düzenli olarak 15 günlük ara tatil yapıyorlar. Fakat bazı durumlarda bu ara tatil süresi 1 aya kadar uzayabiliyor. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan 15 yarıyıl tatilinin uzatıldığına dair söylentiler mevcut. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.