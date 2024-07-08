YKS açıklandı mı 2024? Gözler ÖSYM'de! YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde yapılmış, yaklaşık 3 milyon aday sınava katılım göstermişti. Artık YKS sınav süreci tamamlandı. Üniversite taban puanları kapsamında tercih işlemleri bölümü için sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ve aileleri, TYT, AYT, YDT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sınav sonuçları nereden öğrenilir gibi soruları masaya yatırıyor. İşte 2024 YKS açıklama tarihleri...

YKS AÇIKLANDI MI 2024?

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl tüm sınav ve açıklamaar tam gününde yapılmakta ve açıklanmakta. Bu çerçevede YKS sınav sonuçları için takvimde açıklanan tarihte duyurulması bekleniyor. Bunun için öğrenciler ve aileleri ÖSYM'nin sistemini sık sık kontrol ediyor.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları, adaylar tarafından ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesi olan osym.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Sonuçlar açıklandığında, adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilir.