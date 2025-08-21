Türkiye’nin ilk sektöre entegre meslek lisesi eğitime başlıyor

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında geliştirilen dört yeni okul modelinden biri olan “Sektöre Entegre Okul Modeli”, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAYOSB) hayata geçirildi. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İAYOSB bünyesinde faaliyet gösteren Aisin Otomotiv iş birliğiyle açılan Aisin Otomotiv Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kapılarını açtı. Okulda makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında eğitim verilecek. Ayrıca yabancı dil desteği olarak Japonca ve İngilizce dersleri de müfredat kapsamında yer alıyor.

Öğrenciler üretim ortamında yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile AISIN Otomotiv arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerin sektörel ihtiyaçlara uygun bir iklimde yetiştirilmesi, uygulamalı eğitimle yetkinlik kazanmaları amaçlanıyor. Okulda öğrenciler, 9. ve 10. sınıf eğitimlerini okul binasında alacak. 11. ve 12. sınıfa geldiklerinde ise doğrudan fabrikanın içerisinde kurulan sınıf ve atölyelerde öğrenim görecek. Böylece öğrenciler, mesleklerini gerçek üretim ortamında, profesyonel iş disipliniyle öğrenme şansı bulacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kapılarını açacak olan okul, ilk etapta 11. sınıfa geçen 30 öğrenci ile eğitime başlayacak. Sanayi içinde konumlanan okulda dersler, fabrika içerisinde oluşturulan modern sınıf ve atölyelerde işlenecek.

Uygulamalı eğitim ve iş garantisi

Okulun müfredatı, yalın üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı olarak hazırlandı. Öğrencilere yalnızca teorik bilgi değil, üretim süreçlerinde uygulama deneyimi de kazandırılacak. Eğitim süresince öğrenciler otomotiv teknolojisi alanında ustalık dersleri alacak. Öğrencilerin istihdam olanakları da mezuniyet öncesinde güvence altına alındı. Eğitimini başarıyla tamamlayan gençler, Aisin Otomotiv başta olmak üzere sektörde doğrudan iş bulma şansı elde edecek. Ayrıca program kapsamında öğrencilere İngilizce ve Japonca dil desteği verilecek. Böylece mezunlar hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda görev alabilecek donanıma kavuşacak.

“Sanayiyle eğitimi entegre ediyoruz”

Bu modelin yalnızca İAYOSB için değil, Türkiye’nin mesleki eğitim sistemi için de dönüştürücü bir adım olduğuna Dikkat çeken İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sanayiyle eğitimi entegre eden bu modelin Türkiye’deki ilk örneğine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu okul yalnızca bir eğitim kurumu değil, nitelikli iş gücüne doğrudan ulaşmanın ve gençlerimizi geleceğin sanayisine hazırlamanın en etkili yoludur. Öğrencilerimize hem teknik hem de yabancı dil eğitimi sunarak onları uluslararası ölçekte rekabet edebilir bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılacak atölye ve ekipmanlar ile öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği koşulları da firma tarafından sağlanacak. Eğitimle sanayiyi doğrudan bir araya getiren bu yenilikçi model, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitime yeni bir yön verirken, İstanbul Anadolu Yakası OSB olarak bu vizyonun öncüsü olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Mesleki eğitimde yeni bir vizyon

Bu model yalnızca İAYOSB için değil, Türkiye’nin mesleki eğitim sistemi için de dönüştürücü bir adım olarak dikkat çekiyor. Yetkililer sanayi bölgeleriyle iç içe kurulacak meslek liselerinin, hem nitelikli iş gücüne doğrudan katkı sağlayacağı hem de gençlerin eğitim sonrası iş bulma endişesini azaltacağı vurguladılar.

Ekipman ve diğer giderleri AISIN Otomotiv karşılayacak

AISIN Otomotiv ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, okulun atölye ve laboratuvar düzenlemeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli ekipmanlar ve altyapı, firma tarafından sağlanacak. Ayrıca öğrencilerin okul için ulaşımı, yemek-içme ihtiyaçları da AISIN Otomotiv tarafından karşılanacak.

Japonya’da eğitim fırsatı

21 ülkede 200’den fazla üretim tesisi bulunan Aisin Corporation’ın yüzde yüz iştiraki olan Aisin Otomotiv, öğrencilerin kariyer gelişimine özel destek verecek. Otomotiv sektörünün önde gelen araç üreticileri için kapı çerçevesi, kapı kolu, kapı kilidi, kapı menteşesi ve emniyet kemeri sensörü üreten şirket, okuldan mezun olacak öğrencilere sadece iş garantisi değil, kariyer koçluğu da sunacak. Başarılı öğrenciler ayrıca Japonya’ya gönderilerek dil ve ileri düzey mesleki eğitim programlarına katılma hakkına sahip olacak. Bu sayede Türkiye’de yetişen gençler, küresel ölçekte rekabet edebilir bir mesleki donanıma ulaşacak.