Türk üniversite ücretleri, İngiliz üniversitelerini ikiye katladı

HATİCE İLKİMEN

Türkiye’de özel üniversite ücretleri her yıl artmaya devam ederken, 2025-2026 akademik yılı için açıklanan rakamlar dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. En çok tercih edilen işletme ve psikoloji bölümlerinin, Koç ve Sabancı gibi önde gelen vakıf üniversitelerinde yıllık eğitim maliyeti 1,5 milyon TL’yi aşmış durumda. Bu rakam, birçok aile için ulaşılması güç bir seviyeye gelirken, yurt dışında eğitim almanın maliyet karşılaştırması da yeniden masaya yatırıldı.

Türkiye’de zirve 1,6 milyon TL, Birleşik Krallık’ta ise 582 bin TL’den başlıyor

2025-2026 akademik yılı için belirlenen ücretlere göre, işletme ve psikoloji bölümleri baz alındığında, Türkiye’de en yüksek öğrenim bedeli 1 milyon 595 bin TL ile Sabancı Üniversitesi’nde görülüyor. Koç Üniversitesi 1 milyon 590 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, Özyeğin Üniversitesi 1 milyon 385 bin TL, Bahçeşehir Üniversitesi 1 milyon 334 bin TL ve Kadir Has Üniversitesi 1 milyon 230 bin TL ile en yüksek ilk beşi oluşturuyor. Listenin alt sıralarında 1 milyon 190 bin TL ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1 milyon 127 bin 500 TL ile Yeditepe Üniversitesi, 970 bin TL ile Başkent Üniversitesi, 950 bin TL ile Bilkent Üniversitesi ve 665 bin TL ile İstanbul Ticaret Üniversitesi bulunuyor. Bu rakamlar burssuz olarak verilen rakamlar.

Birleşik Krallık’ta ise üniversite ücretleri, Türkiye’den oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yine işletme ve psikoloji bölümleri baz alındığında, yıllık eğitim ücretleri 10 bin 500–13 bin 700 pound arasında değişiyor. Güncel kurla hesaplandığında bu rakam 582 bin TL ile 760 bin TL arasında. Örneğin Buckinghamshire New Üniversitesi’nde ücret 10 bin 500 pound (yaklaşık 582 bin TL), York St John Üniversitesi’nde yıllık öğrenim ücreti 10 bin 750 pound (yaklaşık 596 bin TL). Leeds Trinity ve Queen Margaret Üniversiteleri’nde ise 12 bin pound (yaklaşık 665 bin TL), Plymouth Üniversitesi’nde yıllık ücret 12 bin 500 pound (yaklaşık 693 bin TL), olarak belirlenmiş durumda. Leeds Beckett ve West London Üniversiteleri’nde yıllık öğrenim ücreti 13 bin pound (yaklaşık 721 bin TL), Stirling Üniversitesi’nde 13 bin 200 pound (yaklaşık 732 bin TL) ve West of Scotland Üniversitesi’nde 13 bin 350 pound (yaklaşık 740 bin TL) seviyesinde. Listenin en yüksek ücreti ise 13 bin 700 pound (yaklaşık 760 bin TL) ile Bolton Üniversitesi’nde görülüyor; bu rakam bile Türkiye’deki pek çok vakıf üniversitesinden daha düşük.

Yurtdışında eğitim hem akademik hem ekonomik avantaj sağlıyor

Türkiye’de özel üniversitelerin yüksek öğrenim ücretleri tartışma konusu olurken, yurtdışında eğitim giderek daha cazip bir seçenek hâline geliyor. Birleşik Krallık’ta eğitim kur farkı ve döviz avantajı sayesinde Türk öğrenciler için maliyet açısından erişilebilir hâle geliyor. Diğer ek maliyetler dikkate alındığında bile Birleşik Krallık’taki üniversite öğrenimi, Türkiye’deki yüksek ücretli özel üniversitelerle kıyaslandığında bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Üstelik yurtdışında eğitim yalnızca maliyet açısından avantajlı değil; uluslararası tanınırlığı yüksek diplomalar, küresel iş ve staj imkânları ile dil ve kültürel deneyimler sayesinde büyük bir avantaj niteliği taşıyor. Bu durum, pek çok aile ve öğrenciyi Türkiye’deki özel üniversiteler yerine yurtdışı eğitim fırsatlarını değerlendirmeye yönlendiriyor.