YÖK Başkanı açıkladı: 20 üniversitede yapay zeka bölümü açılacak

Gelecek akademik yılı hazırlıklarını anlatan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 20 üniversitede “Yapay zekâ bölümü” açılacağını, bunların yerleştirme kılavuzunda yer alacağını söyledi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Özvar’ın açıklamaları şöyle:

"Gelecekte meslek olarak sayılabilecek yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri alanlarındaki 21’i lisans olmak üzere 71 yeni program ve bölüm açılacak. Açılacak önlisans ve lisans programları 2024-2025 akademi yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda yer alacak.

Yapay zeka bölüm

İlk kez açılacak önlisans programları yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme olarak belirlendi.

Programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek.

Açılan yeni programlar, YÖK’ün önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi olacak. İstihdam odaklı programları devreye sokarken işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilim daha da güçlenecektir.

Özellikle 'Siber Güvenlik Mühendisliği' programı yükseköğretim sistemi için yeni bir açılım olması hedefleniyor. Amacımız ve önceliğimiz üniversite çağına gelen gençlerin yeni etkinlik ve beceri ile çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde yetiştirilmesi."

Yeni bölüm hangi üniversitelerde açılacak?

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program açılacak üniversiteler şöyle:

• Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Erzurum Atatürk, Bursa Teknik, Ege, Eskişehir Teknik, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Karabük, Karadeniz Teknik, Kayseri, Kocaeli, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Samsun Ondokuz Mayıs, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sivas Cumhuriyet, Trakya üniversiteleri.

• Ege, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Eskişehir Teknik, Karabük, Kayseri, Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinde Bilişim ve Teknolojileri meslek yüksekokulları açılacak.