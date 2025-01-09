YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı: Sil baştan değişiyor, meslek yüksekokullarında yeni dönem

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, meslek yüksekokullarında yapmak istedikleri değişimi anlattı. Özvar, meslek yüksekokullarını sektör beklentilerine uyumlu hale getireceklerini söyledi.

"Programlarını yeniliyoruz"

Özvar, MYO programlarının müfredatını gözden geçirme ve piyasa ihtiyaçlarına uyumlu hale getirme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek “Hedefimiz, sektör temsilcileriyle iş birliği yaparak meslek yüksekokulu programlarını tamamen yenilemek ve öğrencilerimizin daha fazla uygulamalı eğitimin içinde olduğu modelleri hayata geçirmektir. Dijital ve yeşil becerilere odaklanan tematik MYO modelleri, geleneksel MYO’ların yerini alacak” dedi.

"Tam kapasite hizmet veriyorlar"

2024 yılında 20 üniversitede açılan 17 yeni ön lisans ve lisans programıyla dijital becerilere odaklanıldığını belirten Özvar, bu programların tam kapasiteyle hizmet verdiğini söyledi.

"Djital beceri açığı"

2025 yılında da bu programların artırılacağını ifade eden Özvar, “Dijital teknolojiler, yapay zekâ ve yazılım gibi alanlara olan talep hızla artıyor. Bu alanlarda ülkemizin dijital beceri açığını kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca sağlık ve tarımda dijital dönüşüm ile yeşil teknolojiler alanında insan kaynağı yetiştirmek için yeni programlar geliştirildiğini duyuran Özvar, “Siber güvenlik gibi kritik alanlarda da insan kaynağını artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Özvar, MYO’ların sanayi ve iş dünyasıyla daha güçlü iş birliği yaparak Türkiye’nin ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti. Özvar, Yeni meslek dalları, dijital dönüşüm ve uygulamalı eğitimlerle desteklenen MYO’ların, ülkenin gelecekteki istihdam politikalarında kritik bir rol oynayacağını belirtti. Özvar, “Yükseköğretim vizyonumuz gereği, bu konuyu her zaman öncelikli gündemimizde tutacağız” dedi.

"Müfredat değişecek"

MYO’ların sektör ihtiyaçlarına uyum sağlaması için müfredat değişimlerinin hızlandırıldığını belirten Özvar, tüm üniversite rektörlerini meslek yüksekokullarına daha fazla önem vermeye davet etti.

“Rektörlerimizin MYO’ları yakından takip etmeleri, kalite standartlarını iyileştirmek için sahada olmaları gerekiyor” diyen Özvar, akreditasyon süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini de vurguladı.