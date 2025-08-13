  1. Ekonomim
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini belirtti.

YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
Ersoy, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

