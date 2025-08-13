Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor

Bugün İstanbul Maslak’taki kampüsünde, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1000’i aşkın başarılı çocuğa tam burslu ve yatılı nitelikli eğitim olanağı sunan, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, 2 Kasım’da gerçekleşecek 47. İstanbul Maratonu’nda bir kez daha bağış kampanyası yürütecek.

Bu yıl koşucular, “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyası kapsamında Darüşşafaka ile birlikte maratona katılarak bağış kampanyaları oluşturabilecek ve attıkları her adımı “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için atabilecek.

Bireysel ve kurumsal koşucularının desteğiyle bugüne kadar Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine önemli bir kaynak yaratan Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarım!” diyen birey ve kurumları, Darüşşafaka için koşmaya ve bağış toplamaya davet ediyor.

Kurumsal ve bireysel koşu kayıtları başladı

Darüşşafaka Cemiyeti bu yıl da eğitime destek olmak ve adımlarını “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için atmak isteyen kurumları ve gönüllüleri 47. İstanbul Maratonu’nda bir araya getirmeye hazırlanıyor. Maraton için kurumsal koşu kayıtları 4 Ağustos’ta başlarken bireysel koşu kayıtları da devam ediyor. Bağış kampanyası açacak koşucular, İyilik Peşinde Koş platformunda profil oluşturduktan sonra, Darüşşafaka’nın "Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyasını seçerek Darüşşafaka koşucusu olabiliyor.

Maratona kayıt yapan kurumsal ve bireysel koşucular, 6 Ekim itibarıyla bağış kampanyalarını oluşturabilir, 20 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin eğitimine desteklemek amacıyla bağış toplayabilirler. Darüşşafaka’ya destek olmak isteyen koşucular, internet adresinden iletişime geçebilir.

Kayıtları 21 Ekim 2025 Salı günü başlayacak olan halk koşusunda da adımlarınızı Darüşşafaka için atarak, öğrencilerin eğitimine destek olabilirsiniz.