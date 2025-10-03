YÖK Başkanı Özvar'dan Filistin desteği: Öğrencilere ve akademisyenlere kapımız açık

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Amasya Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış programına katıldı. Burada konuşan Özvar, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin halkının karşı karşıya kaldığı zulme değinerek bu durumun her fırsatta dünyaya anlatılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Erol Özvar, "Geçen sene Gazze ikametli Filistilinli öğrencilerin öğrenim ücretlerini Sayın Cumhurbaşkanımız kolaylık sağlayarak kararname çıkartmak suretiyle öğrenim ücretlerinin alınmamasına karar verdi. Bu karar vicdanları soğutan belki de dünyada yükseköğretime dair en önemli kararlardan biri olmuştur. Filistinli öğrencilere ve akademisyenlere kapımızı açık tutmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye’den zulüm gören akademisyenlere destek

Türkiye'nin zulüm, vahşet ve baskı gören bütün akademisyenlere dünyanın neresinde olurlarsa olsun Türk akademisinin kapılarını açık tutmaya devam edeceğini vurgulayan Özvar, "Sudan'da yaşanan askeri çatışmalar sebebiyle eğitim-öğretimlerine ara vermek zorunda kalan üniversitelerin bir kısmına ülkemizde 3 ilimizde kampüslerimizi açtık. Sudan'dan gelen 3 üniversite şu anda ülkemizde eğitim-öğretimlerine sembolik de olsa devam etmektedirler. Rektörlerini, akademisyenlerini ve bir kısım öğrencilerini biz şu anda misafir etmekteyiz. Türkiye bu açıdan zulüm, vahşeti baskı gören bütün akademisyenlere dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye'nin akademisini, üniversitenin kapılarını açık tutmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.