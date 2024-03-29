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YÖK'ten denklik düzenlemesi: YKS şartı kalkıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için denklikle ilgili yeni düzenlemesini duyurdu.

Haber Merkezi
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YÖK'ten denklik düzenlemesi: YKS şartı kalkıyor
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YÖK, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yaptı. Buna göre, dünya sıralamalarında ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Ayrıca, ilk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS’ye girme şartı da olmayacak.