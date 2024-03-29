YÖK'ten denklik düzenlemesi: YKS şartı kalkıyor

YÖK, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yaptı. Buna göre, dünya sıralamalarında ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Ayrıca, ilk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS’ye girme şartı da olmayacak.