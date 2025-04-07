YÖK'ten üniversitelere 'boykot' yazısı: İdari ve adli işlem yapın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), boykot çağrılarıyla ilgili üniversitelere yazı gönderdi.

Politikyol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre yazıda üniversite yönetimlerinden, ders boykotu çağrısında bulunan öğrenci, akademisyen ve idari elemanlar hakkında gerekli “adli ve idari” işlemleri yapması istendi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) üniversitelere gönderilen yazıda, şöyle denildi:

"Kurulumuza ulaşan şikayetlerde, bazı öğretim elemanlarının ve aşırı grupların/yasa dışı örgütlerin dersleri boykot çağrısı hatta bu yönde hareket etmeleri için öğrencilere baskı yaptıkları bilgileri yer almaktadır.

Bilindiği gibi yükseköğretim kurumlarında derslerin, sınavların veya diğer hizmetlerin engellenmesi, boykot ve işgal eylemlerinde bulunulması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden; 257 sayılı Yükseköğretim Kanunu bakımından disiplin cezası gerektiren eylemlerdendir.

Bu nedenle Anayasal bir hak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini engelleyen veya boykot edenlerle birlikte bu kimselere destek olan akademik ve idari personel ile öğrenciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ivedi tesis edilmesi ve Kurulumuza bilgi verilmesini önemle rica ederim."

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlere boykot uyarısı yapılmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Naci İnci, akademisyenlere gönderdiği e-postada dersleri boykot eden akademisyenler hakkında soruşturma başlatılacağını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtmişti.

Rektörün akademisyenlere gönderdiği e-postada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren derslerin ve sınavların boykot edilmesine yönelik bazı organize girişimlerde bulunulduğu, bu faaliyetlere öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın dâhil edilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda, 7 Nisan itibarıyla Rektörlüğümüz tarafından her bir dersin ve sınavın planlandığı şekilde yüz yüze ve zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği titizlikle takip edilecektir.

Rektörlükten gerekli izinler alınmaksızın yüz yüze yapılmayan veya çevrimiçi (online) ortama aktarılan ders ve sınavlara ilişkin olarak, ilgili öğretim elemanları hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları başlatılacak; ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır."