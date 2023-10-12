1 yıl sinyal alınmayan cep telefonları kara listeye alınacak

ANKARA (EKONOMİ) - Elektronik Haberleşme Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklik, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte yapıldı.

Değişiklikle bir cep telefonunun siyah listeye girmesi için 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden sinyal almamış olama şartı 1 yıla indirildi. Değişiklik 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.

Buna göre kesintisiz 1 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaraları siyah listede kabul edilecek. Siyah listeye giren IMEI numaralarının iletişimi, listeye girme gerekçesine göre 24 saat ile 120 gün arasında değişen sürede tamamen kesiliyor.

Yönetmelikte ‘siyah liste’ olarak tanımlanan bölümde ayrıca; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği BTK’ya bildirilmiş cihazlar da yer alıyor.

Öte yandan ilgili yönetmeliğe kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı için kara listeye alınan cihazların kullanımına ilişkin geçici bir madde eklendi.

Buna göre Merkezî Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı Sistemi’nde (MCKS) kayıtlıyken kara listeye alınan cihazın tekrar iletişime açılması için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Son kullanıcı kayıtlarının Kurum kayıtlarıyla uyuşmaması halinde ise ithalatçı veya imalatçı tarafından MCKS üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, yönetmeliğin uygulama tebliğinde de yapıldı.