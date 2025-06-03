14 sektör eksi yazdı, ihracat rekor kırdı!

Mayıs ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Ankara’da açıklandı. İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24 milyar 834 milyon dolara, ithalat yüzde 2,1 yükselişle 31 milyar 304 milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi yüzde 2,4 artarak 56 milyar 138 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 0,1 artışla 6 milyar 470 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 0,4 puan artarak yüzde 79,3’e çıktı.

İthalatta “tüketim” %12,9 arttı, “yatırım” %1,3 azaldı

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,2 azalış ve 12 milyar 264 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,5 artış ve 8 milyar 571 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 28,4 artış ve 3 milyar 635 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti. Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 97 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 512 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 500 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Mayısta en çok ithalat yüzde 0,6 artış ve 21 milyar 257 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 12,9 artış ve 5 milyar 571 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 1,3 azalışla ve 4 milyar 450 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” izledi. Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 316 milyon dolarla Çin, 3 milyar 251 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 686 milyon dolarla Almanya oldu.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,5 artarak 110 milyar 947 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselerek 152 milyar 3 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 artışla 262 milyar 950 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 12,1 yükselişle 41 milyar 56 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,99 olarak hesaplandı.

Bolat: Mayıs ayı rekorlarla tarihe geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat açısından mayıs ayının tarihe geçtiğini, Cumhuriyet tarihinin aylık mal rekorunun kırıldığını, ikinci rekorun da 102 yılın, yani “1224 ayın” aylık ihracat rekoru olduğunu dile getirdi. Mayıs ayı rekoruna da dikkati çeken Bolat, “Dördüncü rekorumuz da mayıs itibarıyla son bir yılın toplam mal ihracat rakamında da rekora ulaşmış bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışına dikkat çeken Bolat, “Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edilmiştir” diye konuştu. İthalat açısından da mayısın başarılı bir ay olduğunu ve durulma yaşandığını dile getiren Bolat, dış ticaret açığının da geçen yıla göre değişmemesini “dengelerin mayısla beraber yeniden oturduğunu işaret olarak yorumladı.

Gültepe: Mesajı iyi okumamız gerekiyor

2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe de mayısta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmakla birlikte hedefin gerisinde olduklarını vurguladı. Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk beş aylık ihracatta yüzde 3,5, 12 aylık ihracatta yüzde 1,9 artıdayız. Mayıs ayında hizmet ihracatımızın dokuz milyar dolar civarında geleceğini tahmin ediyoruz. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi, 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 520 milyon dolarla hazır giyim ve 1,5 milyon dolarla çelik takip etti. Toplamda 12 sektörümüz ihracatını artırdı. Otomotiv, elektrik-elektronik ve gemi-yat sektörlerimiz bugüne kadar ki en yüksek ihracat değerlerine ulaştılar. 14 sektörümüz ise ne yazık ki eksi yazdı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığımız bir ayda sektörlerimizin yarıdan fazlasının ekside kalması alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu mesajı iyi okumamız gerekiyor.”

"Üretim ve ihracata dayalı modelden uzaklaşıyoruz"

İlk çeyrekte elde edilen yüzde 2’lik büyümenin ana sürükleyicisinin tüketim olduğuna dikkat çeken Gültepe, net ihracatın katkısının eksi 0,56 puanda kaldığını belirterek “Yani büyümeye katkımız olamadı. Bu sonuç bize üretim ve ihracata dayalı büyüme modelinden uzaklaştığımızın sinyallerini veriyor. İlk çeyrekte sanayi yüzde 1,8, tarım yüzde 2 daraldı. Bir gerçeği asla unutmamalıyız. Tüketimle büyüyebiliriz. Ama sürdürülebilir kalkınmayı ancak üretim ve ihracatla gerçekleştirebiliriz. Sadece iç tüketime dayalı büyümenin sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla kalıcı refah ve güçlü kalkınma için ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi hayati önem taşıyor. Rekabet gücümüzü artıracak adımları atmak durumundayız. Rekabetçiliğimizi geri alabilirsek ihracatın yeniden büyümenin lokomotifi olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.