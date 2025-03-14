2 ildeki hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihalesi yapıldı

Kesikköprü HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar ve Kapulukaya HES ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların ve bu alanlara yönelik kullanım izinlerinin bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, EN-SA Yapı ve İnşaat Turizm Nakliyat Gıda Sanayi Anonim Şirketi, İrem İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İz Akaryakıt Anonim Şirketi, Mila Enerji Anonim Şirketi, Mutlucan Şeker Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SYCS İnşaat Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi katıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma 3 milyar 630 milyon lirayla Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.