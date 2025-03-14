Yüksekova Belediyesi'ne başıboş köpek soruşturması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta Hakkari Yüksekova'da boş arazide 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olay sonrası Bakanlık tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen rapora ilişkin detayları paylaştı.

Yerlikaya, raporun detaylarına ilişkin şunları kaydetti;

Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı, Belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evnin bulunmadığı,

Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği,

Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği,ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır.

Soruşturma izni verildi

Yerlikaya, rapor doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.