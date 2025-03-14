Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu
Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever önceki gün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenaze programı belli oldu.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Mide kanserini yendiği söylenen oyuncunun, 15 gün önce zatürreye yakalandığı için hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 51 yaşındaki Yurtsever tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu. Cenaze programını oyuncunun eşi sosyal medyadan paylaştı.
Yayınlanan mesajda; ''Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir'' ifadelerine yer verildi.