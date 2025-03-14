Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi: Sebebi ortaya çıktı

"Kardeş Payı" dizisinin Büyük Hilmi’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle mücadele ettiği sürecin ardından 51 yaşında hayatını kaybetti.

Bugüne kadar tiyatro, televizyon ve sinema dünyasında birçok önemli projede yer alan Yurtsever, son olarak "İnci Taneleri" dizisinde kısa bir süre rol almış ve tiyatro sahnesinde "Hücreler" oyunuyla seyirciyle buluşmuştu. TRT Tabii'nin "Yüzde İki" adlı komedi dizisinde "Kadri" karakterini canlandıran sanatçı, hastalığının ilerlemesi nedeniyle projeye sadece beş bölüm katılabilmişti.

Ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu, sonra sildi

Yurtsever’in vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Algöz duyurdu. "Ailemizden biri daha gitti" sözleriyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Algöz’ün paylaşımını aniden kaldırması dikkat çekti.

Bunun sebebi ise Yurtsever’in annesinin hem hastalığından hem de vefatından haberdar olmamasıydı.

Annesi acı haberi sosyal medyadan öğrendi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Şinasi Yurtsever’in hastalığı uzun süredir ailesinden gizleniyordu. Oyuncunun eşi Ferihan Kaya ve birkaç yakın set arkadaşı dışında kimse bu durumu bilmiyordu.

Annesinin üzülmesini istemeyen ailesi, Yurtsever’in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak sosyal medyada hızla yayılan ölüm haberi, Yurtsever’in annesine ulaşınca büyük bir şok yaşandı.

Zafer Algöz: Paylaşımı hemen sildim ama yayılmıştı

Altuntaş’ın haberine göre, paylaşımını kaldırdıktan sonra Zafer Algöz'e telefonla ulaşıldı. Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmelerinin istenmediği söylendi. Hemen paylaşımı sildim ama ne yazık ki haber çoktan yayılmıştı. Başımız sağ olsun, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Şinasi Yurtsever kimdir?

1973 doğumlu olan Yurtsever, tiyatro ve televizyon dünyasında önemli roller üstlendi. “Kardeş Payı”, “İşler Güçler”, “Çalgı Çengi”, “Bana Masal Anlatma” gibi projelerde rol aldı. Son olarak “İnci Taneleri” ve “Yüzde İki” dizilerinde izleyici karşısına çıktı.