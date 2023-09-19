2022'de 47,6 milyar dolar hizmet ihracatı yapıldı

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2021 yılında 34,7 milyar dolar iken 2022 yılında yüzde 37 artarak 47,6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021 yılında 28,1 milyar dolar iken 2022 yılında yüzde 25,6 artarak 35,2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre:

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021 yılında %69,1 iken 2022 yılında %74,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2021 yılında %10,2 olan payı 2022'de %8,4 oldu. Hizmet ihracatında 2022 yılında üçüncü sırada %6,2 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2022'de 35 milyar 348 milyon dolar

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021 yılında yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de %47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre %14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında taşımacılık ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2021 yılında %38,8 iken 2022 yılında %46,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2021 yılında %21,4 iken 2022'de %19,4 oldu. Hizmet ithalatındaki payı %10,0 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2022 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

Avrupa Birliği ülkelerine 2022 yılında yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 6 milyar 682 milyon dolar oldu. İthalatta 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 807 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2022 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, %39,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise %43,1'i Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya aldı

Hizmet ihracatında 2022 yılında toplam ihracatın %28,4'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında %12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada %10,3'lük payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2022 yılında %8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve %7,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise %7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.