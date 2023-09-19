2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası Haziran ayının başından beri sıkılaştırma politikası uyguluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği eylül ayı toplantısından sonra politika faizi kararını açıklayacak.

AA ankatine göre, politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceği tahmin ediliyor. Beklentiler, 500 baz puan artırma yönünde.

Peki PPK'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak?

PPK'nın faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Anadolu Ajansı'nın beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'dan 25'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında 4. faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılan haziran toplantısında, politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 15'e yükseltmişti. Temmuz ayında ise politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17.50'ye çıkardı.

Ağustos toplantısında ise sürpriz bir artışla, 7.5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Üç aylık faiz artışı toplamda 16,5 puana çıktı.