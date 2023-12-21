2024 asgari ücret zammı için son rakamlar... İşte yeni zam tahmini

Asgari ücret mesaisinde süreç ilerlerken özellikle işçi tarafı gelecek hafta yapılması öngörülen 3'üncü toplantıyı merakla bekliyor. Yeni asgari ücrete zammın ne kadar olacağına ilişkin tahminler de gelmeye devam ediyor.

Asgari ücret tahmininin 2024 yılı için brüt 18 bin 780 TL net ise 15 bin 963 TL şeklinde oluştuğunu belirten Datassist İstihdam Operasyonları Lideri Melis Kara “Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde belirlenecek olan asgari ücret, ülkemizdeki çalışma barışını destekleyecek nitelikte olur” dedi.

Özel sektör çalışanlarının yüzde 60’ından fazlası asgari ücret ve civarında maaş aldığını söyleyen Kara asgari ücret tartışmaları hakkında şunları söyledi:

"Bu orandan asgari ücret zammının ne kadar çok kişiyi etkilediğini anlıyoruz. Ayrıca asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm çalışanların ücretlerini etkilediğinden, işverenler yeni yıl bütçe projeksiyonlarını hazırlarken bu zam oranını dikkate alıyorlar. Bu sebeple asgari ücret özellikle Aralık ayında çokça tartışılıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Geçmişte olduğu gibi bu sene de Datassist olarak 25 yıllık bordro deneyimimizle asgari ücret ve buna bağlı parametreleri tahmin ediyoruz. 2024 yılı için tahminimiz de brüt 18.780 TL net ise 15.963 TL şeklinde oluştu. Paylaştığımız bu tahmin, geçmiş veriler ve tahmini parametrelerin önümüze koyduğu bir sonuç. Tabii ki parametrik tahminler oluşturmanın dışında piyasa eğilimlerini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Eğer asgari ücret tartışmasında toplumsal beklentiler galip gelirse asgari ücretin netinin 17 bin TL ve üzerinde olması azımsanmayacak bir olasılık. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde belirlenecek olan asgari ücret, ülkemizdeki çalışma barışını destekleyecek nitelikte olur."

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, 2023 yılı Temmuz ayı ara zammından itibaren geçerli olmak üzere; brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

Asgari ücrete tek zam mı yapılacak?

Bakan Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.