2024 Engelli araç listesi
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar yararlanabilecek. 2024 yılı için ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu. Peki ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar hangileri , 2024 engelli araç listesi, işte merak edilen soruların detayları..
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar yararlanabilecek. 2024 yılı için ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu. Peki ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar hangileri , 2024 engelli araç listesi, işte merak edilen soruların detayları..
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanacak kişilerin yüzde 90 ve üzeri engeli bulunması gerekiyor. Bu kişiler için yaş sınırlaması yok. Kendilerinin belirlediği kişiler aracı kullanabilir. 2024 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı ile engelli vatandaşlar için araç alımında ÖTV muafiyet üst limiti de belli oldu. Bu limit 2023 yılında 1 milyon 4200 TL iken bu fiyat, 2024 için 1 milyon 637 bin 748 TL oldu.
2024 Engelli araç listesi
Renault - Clio
Renault - Taliant
Renault - ZOE
Renault - Captur (R.S Line 1.3 Mild Hybird EDC hariç)
Renault - Megane Sedan
Dacia - Yeni Sandero
Dacia - Yeni Sandero Stepway
Dacia - Yeni Duster
Dacia - Yeni Jogger
Fiat - Yeni Egea Sedan
Fiat - Yeni Egea Hatchback
Fiat - Yeni Egea Cross
Fiat - Yeni Egea Cross Wagon
Fiat - 500
Hyundai - i10
Hyundai - İ20
Hyundai - Elentra
Kia - Stonic
Kia - Yeni Cerato
Kia - Ceed HB
Kia - Ceed SW (Mild Hybird hariç)
Kia - XCED (Mild Hybird ve Prestige hariç)
Citroen - AMI
Citroen - C3
Citroen - C3 Aircroos SUV
Citroen - C4
Citroen - C-Elysee
Citroen - C4 (Shine Bold Hariç)
Peugeot - 208
Peugeot - Yeni 308 (GT 1.2 hariç)
Peugeot - SUV 2008 (GT 1.2 -GT 1.5 hariç)
Peugeot - Rifter
Peugeot - Paetner Van
Peugeot - Expert Van
Peugeot - Expert Combi Van
Peugeot - Expert Traveller
Hyundai - Bayon
Hyundai - Kona
Toyota - Corolla
Toyota - Corolla Hybird (1.8 Hybird Pasion X-Pack e-CVT hariç )
Toyota - Yaris Cross
Toyota - Yaris Cross Hybird (Dream, Flame, Passion X-Pack hariç)
Toyota - Yaris
Toyota - Proace Ctiy
Toyota - Proace Ctiy Cargo
Honda - Jazz
Honda - City
Skoda - Fabia
Skoda - Scala
Skoda - Kamiq
Kia - Picanto
Kia - Rio
Kia - Stonic
Nissan - Qashqai (Sadece düz vites Tekna)
Nissan Juke (Platinum Premium hariç)
Seat - Yeni Ibiza
Seat - Yeni Arona
Opel - Corsa
Opel - Corsa-e
Opel - Yeni Astra (GS hariç)
Opel - Crossland
Opel - Mokka (GS ve Ultimate hariç)
Opel - Mokka-e
Opel - Combo Life
Opel - Combo Cargo
Opel - Vivaro City Van
Opel - Vivaro Cargo
Volkswagen - Polo
Volkswagen - T-cross