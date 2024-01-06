Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar yararlanabilecek. 2024 yılı için ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu. Peki ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar hangileri , 2024 engelli araç listesi, işte merak edilen soruların detayları..

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanacak kişilerin yüzde 90 ve üzeri engeli bulunması gerekiyor. Bu kişiler için yaş sınırlaması yok. Kendilerinin belirlediği kişiler aracı kullanabilir. 2024 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı ile engelli vatandaşlar için araç alımında ÖTV muafiyet üst limiti de belli oldu. Bu limit 2023 yılında 1 milyon 4200 TL iken bu fiyat, 2024 için 1 milyon 637 bin 748 TL oldu.

2024 Engelli araç listesi

Renault - Clio

Renault - Taliant

Renault - ZOE

Renault - Captur (R.S Line 1.3 Mild Hybird EDC hariç)

Renault - Megane Sedan

Dacia - Yeni Sandero

Dacia - Yeni Sandero Stepway

Dacia - Yeni Duster

Dacia - Yeni Jogger

Fiat - Yeni Egea Sedan

Fiat - Yeni Egea Hatchback

Fiat - Yeni Egea Cross

Fiat - Yeni Egea Cross Wagon

Fiat - 500

Hyundai - i10

Hyundai - İ20

Hyundai - Elentra

Kia - Stonic

Kia - Yeni Cerato

Kia - Ceed HB

Kia - Ceed SW (Mild Hybird hariç)

Kia - XCED (Mild Hybird ve Prestige hariç)

Citroen - AMI

Citroen - C3

Citroen - C3 Aircroos SUV

Citroen - C4

Citroen - C-Elysee

Citroen - C4 (Shine Bold Hariç)

Peugeot - 208

Peugeot - Yeni 308 (GT 1.2 hariç)

Peugeot - SUV 2008 (GT 1.2 -GT 1.5 hariç)

Peugeot - Rifter

Peugeot - Paetner Van

Peugeot - Expert Van

Peugeot - Expert Combi Van

Peugeot - Expert Traveller

Hyundai - Bayon

Hyundai - Kona

Toyota - Corolla

Toyota - Corolla Hybird (1.8 Hybird Pasion X-Pack e-CVT hariç )

Toyota - Yaris Cross

Toyota - Yaris Cross Hybird (Dream, Flame, Passion X-Pack hariç)

Toyota - Yaris

Toyota - Proace Ctiy

Toyota - Proace Ctiy Cargo

Honda - Jazz

Honda - City

Skoda - Fabia

Skoda - Scala

Skoda - Kamiq

Kia - Picanto

Kia - Rio

Kia - Stonic

Nissan - Qashqai (Sadece düz vites Tekna)

Nissan Juke (Platinum Premium hariç)

Seat - Yeni Ibiza

Seat - Yeni Arona

Opel - Corsa

Opel - Corsa-e

Opel - Yeni Astra (GS hariç)

Opel - Crossland

Opel - Mokka (GS ve Ultimate hariç)

Opel - Mokka-e

Opel - Combo Life

Opel - Combo Cargo

Opel - Vivaro City Van

Opel - Vivaro Cargo

Volkswagen - Polo

Volkswagen - T-cross