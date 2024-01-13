2024 İstanbul taksi ücretleri ne kadar?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi, minibüs, okul servislerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarife için taksi fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar…

2024 İstanbul taksi ücretleri

Sarı taksilerde açılış ücreti 24,55 TL, kilometre başına ücret 17,61 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 90 TL oldu. Turkuaz taksilerde açılış ücreti 28,24 TL, kilometre başına ücret 20,25 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 102 TL oldu.

VIP taksilerde açılış ücreti 41,74 TL, kilometre başına ücret 32,5 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 153,7 TL oldu. 8+1 taksilerde açılış ücreti 31,92 TL, kilometre başına ücret 22,90 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 115,3 TL oldu.