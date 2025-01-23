2024’te e-ticaret rekor kırdı: Tekstil, ayakkabı ve gıda zirvede

20 binden fazla e-ticaret sitesine altyapı sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri, 2024 genel eğilimlerini gösteren verileri yayınladı. Rapora göre 2024 yılında da en çok sipariş veren iller sıralaması bir önceki yıla göre değişmedi. En çok e-ticaret siparişi veren ilk 10 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Muğla ve Gaziantep oldu.

Lider mobilya sektörü

Ortalama sepet tutarı ise 2023’te 1.384 TL iken, 2024’de 1,929 TL’ye yükseldi. Ortalama sepet tutarı en çok yükselen kategoriler, mobilya, ev-bahçe ürünleri, bilgisayar, beyaz eşya, ev aletleri, denizcilik ürünleri, oyuncak, ısıtma- soğutma ve aydınlatma sistemleri oldu.

Tekstil, ayakkabı, gıda yüksek cirolar sağladı

20 binden fazla e-ticaret sitesinin verileriyle oluşturulan rapora göre, toplam ciro bir önceki yıla kıyasla 2024 yılında 56 milyar TL ile yüzde 105 artış gösterdi. Sipariş adedi ise 42 milyon ile yüzde 15 oranında arttı. Site trafiklerinde ise yüzde 30 yükseliş görüldü.

En çok ciro yapan sektör ve kategoriler sırasıyla tekstil, ayakkabı, gıda, kozmetik, bebek-çocuk ürünleri ve spor malzemeleri oldu.