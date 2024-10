Bloomberg ekonomistleri asgari ücrete zam oranını hesapladı!

Yılsonuna yaklaşırken, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı tartışmaları da hız kazandı.

2024 yılında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 TL’ye çıkarılırken, 2022 ve 2023 yıllarındakine benzer şekilde yıl ortasında artış yapılmamıştı. Enflasyonla mücadele kapsamında güncellenmeyen asgari ücretin, ortalama ücretlere yakınsaması ve zam oranının da baz etkisi yaratmasına karşın, enflasyonda TCMB’nin hedefleri doğrultusunda bir iyileşme görülmemişti.

Bu bilgiler ışığında, enflasyondaki düşüşte de 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı öne çıkıyor.

Yabancı yatırım kuruluşları ve IMF’nin yayınladığı raporlarda 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 25 zam öngörülürken, geçen yıl yapılan yüzde 49 oranındaki zam benzeri yüksek oranlı bir zammın enflasyonu yeniden tetikleyeceği uyarıları da birbirini izledi.

Merkez Bankası eski ekonomistlerinden Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, 2025 bütçe verileri üzerinden yaptığı hesaplamalarla asgari ücrete yüzde 17 zam yapılacağını öngördü.

Baziki’nin beklentisi yüzde 30 oranında asgari ücret artışı olurken, enflasyon beklentileriyle uyumlu yüzde 17’lik artışı şu şekilde açıkladı:

“Türkiye'nin 2025 Bütçesi üzerinden tahminlerimize göre, gelecek yıl asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Bu, 2025 yılı sonu enflasyon tahminleriyle örtüşüyor. Ancak biz yüzde 30'luk bir artışın daha olası olduğunu düşünüyoruz. Bu da hem enflasyonun hem de borçlanma maliyetlerinin kademeli olarak azalacağına işaret ediyor.”

Turkey’s 2025 Budget assumes a 17% minimum-wage hike next year, our estimates show.



That matches its end-2025 inflation forecast.



But we think a 30% increase is the likelier outcome, pointing to a gradual easing of both inflation and borrowing costs. https://t.co/MdLqWUqPDi pic.twitter.com/bIKxC14tga