IMF'nin asgari ücret uyarısına Mahfi Eğilmez “Doğru değil” dedi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e'de katıldığı canlı yayınında değerlendirdi.

Eğilmez, Türkiye’nin BRICS üyeliğine yönelik, “Türkiye üye olmasa da BRICS'le iç içe. BRICS ayrı bir yere doğru askeri birliğe evrilecekse bize çok uygun olmayabilir. Ekonomik birliktelikse burada bulunmamızda bir sorun yok. Bizim Avrupa'yla ticaretimiz dengeli bu tarafla hep eksideyiz” değerlendirmesini yaptı.

“Halk ikna olmadı”

Enflasyona yönelik değerlendirmelerinde Mahfi Eğilmez, toplumda enflasyonun düşeceğine yönelik beklenti oluşturulamadığını şu sözlerle açıkladı:

“Enflasyonla ilgili bir sürü adım atıldı. Faiz yükseltildi, zorunlu karşılıklarla oynandı birtakım düzenlemeler yapıldı. Fakat biz beklentileri değiştiremedik. Toplum enflasyonun düşeceğine yönelik beklenti içine girmedi. OVP hedefi yüzde 17,5. Piyasa 12 ay sonra için yüzde 24, reel sektör 40-45, hanehalkları yüzde 74-75. Hanehalklarının fiyatı etkilemesi nasıl olur. Enflasyonun yüksek olacağını düşündüğü için ucuz gördüğü şampuanı daha çok talep edecek. Bu beklenti değişmiş değil. Kalıcılık riski burada. En büyük risk burada. Bunu değiştiremedik. Geleceğe dair beklentilerin değişmesi gerekir, 2001'de ne yaptıysak onu yapmamız gerekir. O zaman yapısal reformlarla insanların beklentileri değişti. Bugün beklenti değiştirici bir adımımız yok.”

Asgari ücrete IMF yorumu

Dünya Para Fonu IMF, Türkiye’nin 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde yüksek zam yapılmaması uyarısında bulunmuştu.

Mahfi Eğilmez, bu açıklamaya katılmadığını şu ifadelerle anlattı:

“IMF'ye katılmıyorum, kaybedilmiş bir gelir var, 100 liralık satın alma gücü 50'ye indi. Gelecekte 17,5 olacak onu yapalım, kaybolan 50 ne olacak. IMF hep böyle der ama doğru bir iş değil. Burada iki görüş var. Birincisi ücret artışı enflasyona neden olur, ikincisi neden olmaz. Yılbaşı 100 lira olan ücret yüzde 50 enflasyon varsa 50 ilave edince enflasyonist etki yaratmaz. Öyle bile olsa bu enflasyonist baskı yaratabiliyor. İstihdam edilen sayısı artıyor, ikincisi yeniden satın alma gücü vermiş oluyorsun. Kişilere bunu kaybettin ama biz enflasyonu düşüreceğiz diyemezsin. Kaybolan satın alma gücünün verilmesi lazım. Bütün diğer parçalar yapılıyorsa bunu kabul ettirmen mümkün. Ama hiçbir şey yapmayıp ücreti düşük tutuyorsan haklı olarak isyan ediyor. Ücreti artırmamak insanlığa aykırı. Sosyal devlette emek zayıftır, sermaye güçlüdür. Emeği korumak lazım. Sen diyorsun ki asgari ücreti o kadar artırma. IMF'ye kesinlikle katılmıyorum.”

“Farklı hanehalkları mı buluyoruz?”

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, tüketici güveninin 16 ayın zirvesinde olmasına yönelik “Tüketici güveni ile enflasyon beklentileri arasında çelişki var. Hanehalkı gelecek iyi olacak diyor. Merkez Bankası soruyor hanehalkı enflasyon yüzde 75 olur diyor. Farklı hanehalkları mı buluyoruz. Aynı hanehalklarına sormak lazım bu soruları” derken, konut satışlarında artışa da “Konut hala faiz getirisine alternatif. Konut açlığı hiç bitmiyor” dedi.

“Türk milleti altını sever”

Altında son dönemde görülen art arda rekorlar için de Eğilmez, altının böyle ortamların en belirgin yatırım aracı olduğunu söylerken, “İnsanlar bu nedenle altına dönüyor” dedi. Eğilmez, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:

“Merkez bankaları da altın alıyor. Ortadoğu'daki karışıklık olan yerde ABD seçimleri derken gram altın 3 bin lirayı geçti. Bizim yatırımcıların portföyünde az veya çok altın var. Türk milleti altını sever.”