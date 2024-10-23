Asgari ücrette beklentiler şekilleniyor! Uzmanı açıkladı: Maaş zamlarının enflasyona çok ciddi etkisi olacak

Yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. 2025 asgari ücreti için tahminler gelmeye devam ederken, hem işçi hem işveren hem de görüşmelerde hakem rolü üstlenecek hükümet tarafından arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İşçi kesimi asgari ücret konusunda bu yıl yapılan tek zammı işaret ederek aradaki farkın kapatılmasını ve vergi dilimi düzenlemesi için çağrılarını yineliyor.

İşveren kesimi ise yüzde 30’un üzerinde yapılan artışın işletmeleri zorlayacağı görüşlerini dile getirirken hükümet tarafından ise işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar geliyor.

Asgari ücrette beklentiler şekilleniyor

Asgari ücret ile ilgili ekonomistlerden de tahminler gelmeye devam ederken, yapılacak artışın enflasyonu nasıl etkileyeceği de sıkça tartışılan konular arasında geliyor. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Orhan Erem Ateşağaoğlu, CNBC-e yayınında Türkiye’de asgari ücretin yaygın olduğunu ve çalışanların neredeyse yüzde 45’inin asgari ücrete tabi olduğunu dikkat çekerek bu durumun maliyetler açısından çok önemli bir indikatör etkisinin olduğunu söyledi.

“Asgari ücret ve memur zamlarının fiyat artışlarında etkisi bulunuyor”

Ateşağaoğlu, asgari ücrete yapılacak zammın direkt iş gücü maliyetlerini etkileyen bir maliyet olduğunu belirterek, “İşverenin yüzde 50’si eğer asgari ücret ödüyorsa asgari ücrete yapılacak artış maliyetleri nasıl etkileyecek bunu düşünmek lazım. Asgari ücretin yaygın etkisinden dolayı birçok kurum da asgari ücret zamlarını maaşlardan ne kadarlık bir artış yapılması gerektiğine dair bir indikatör yani bir indeks olarak kullanıyor. Bunun maliyetlerine nasıl yansıyacağını ele alıp, ona göre maaş zammı yapmayı öngörüyorlar. Hem asgari ücretin hem de memur maaş zamlarının böyle bir etkisi var. Fiyatlar için de etkisi bulunuyor. Keşke böyle olmasaydı ama durum bu. Böyle olduğu içinde asgari ücret zammının enflasyona çok ciddi bir etkisi olacak” dedi.

“Yeni asgari ücret ocak enflasyonunu ciddi etkiler”

Yapılacak zammın ocak enflasyonunda zıplamaya neden olacağını öngörmenin zor olmayacağını dikkat çeken Ateşağaoğlu, “Bu biraz da problem, biz para politikasında faiz indirimine ne zaman başlarız derken 2025’in ilk çeyreği demiştik ama bu ilk çeyrekteki asgari ücret zamlarının enflasyon etkisi de girdiği zaman devreye bu para politikasının da elini zorlaştırıyor. Bunların hepsi göz önüne alındığında yabancı kurumların da söylediği ne yazık ki gerçek. Asgari ücret konusunda yapılacak zam ile ilgili dikkatli olunması gerekiyor. Enflasyon ve para politikası açısından aşırıya kaçılmaması lazım diyoruz ama burada çalışanın ve hane halkının refahı da önemli. Maliye politikası biraz daha destek verse, para politikası enflasyonu çözme noktasında biraz daha etkili olsa elimiz rahat olurdu. Bu yüzden sıkıntılı bir döneme giriyor gibiyiz. Beklemek zorundayız. Asgari ücretin belli kısmı ekonomik belli bir kısmı da politik bir kadardır. Açıklanmasına biraz zaman var. Kamuoyu yoklamalarına ve ekonomik gelişmelere göre zammın ne olacağını göreceğiz. Şu aşamada seviyesi ile ilgili bir şey söylemek için henüz erken” diye konuştu.