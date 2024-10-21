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Konut piyasası hareketleniyor

H. Bader ARSLAN
H. Bader ARSLAN

Eylül ayı satış verileri, uzun süre durgun giden konut piyasasında hareketlenmenin başladığını gösteriyor.

● Türkiye genelinde 140 bin 919 konut satıldı.
● Toplam satışlar yüzde 37 ile son 28 ayın en hızlı artışını kaydetti
● Satışlar aylık bazda Aralık 2022’den sonraki en yüksek düzeyine çıktı.
● Konut satış adedi 2022 başından bu yana ilk peş peşe 3 ay artış gösterdi.
● İpotekli satışlar 15 bin 825 adet ile son 16 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.
● İlk el satışlar 44.858 adet ile son 9 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
● İkinci el satışlar 960.091 adet ile son 21 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Yıllıklandırılmış toplam konut satışı geçtiğimiz Haziran’da 1 milyon 206 bin adet ile son 9 yılın en düşük düzeyine gerilemişti. Eylül itibarı ile 1 milyon 274 bine ulaşan rakam, son 3 ayın en yükseğine çıktı.

Konut satışlarındaki hareketliliğin arkasında birden çok faktör var:
● Birikmiş talebin artması
● Bazı bankaların konut kredi faizlerinde indirime başlaması
● Reel olarak gerileyen fiyatların diplere yaklaştığı inancı
● Yakın başlayacak faiz indirimlerinin fiyatları ve konut talebini artırmadan önce harekete geçme istediği

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül verilerine göre konut fiyatları ülke genelinde yüzde 27,4 arttı. Bu, Haziran 2020’den bu yana konut fiyatlarında görülen en düşük artış hızı.

Son 15 ayın 12’sinde konut fiyatları, aylık enflasyonun altında artış kaydetti. Yıllık bazda ise Şubat’tan bu yana, konut fiyat endeksi yıllık enflasyonun altında artıyor. Eylül’de konut fiyatları nominal olarak %27,4 artmasına rağmen reel olarak %14,7 geriledi.

YURTİÇİ

23 Ekim 10:00:
■ Ekim ayı tüketici güven endeksi
■ Ekim ayı Sektörel güven endeksleri
■ Ekim ayı reel sektör güven endeksi
■ Ekim ayı kapasite kullanım oranı

YURTDIŞI

21 Ekim 09:00: Almanya üretici enflasyonu
24 Ekim 15:30: ABD işsizlik başvuruları
24 Ekim 16:45: ABD S&P imalat PMİ
25 Ekim 15:30: ABD dayanıklı mal siparişleri
25 Ekim 17:00: ABD Michigan güven endeksi

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