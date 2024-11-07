  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 3 hisseye 6 Aralık seans sonuna kadar kredili işlem yasağı
Takip Et

3 hisseye 6 Aralık seans sonuna kadar kredili işlem yasağı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ATAGY, BAKAB ve REEDR paylarının 6 Aralık seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
3 hisseye 6 Aralık seans sonuna kadar kredili işlem yasağı
Takip Et

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATAGY, BAKAB ve REEDR payları 07/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a açıklama

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATAGY.E, BAKAB.E ve REEDR.E payları 07/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıBorsa Haberleri
MSCI endeksinden çıkan hisseler belli olduMSCI endeksinden çıkan hisseler belli olduBorsa Haberleri

 

 

Ekonomi
Organik çilekte yılın son hasadı başladı
Organik çilekte yılın son hasadı başladı
Ehliyet alacaklar dikkat! Büyük zam yolda: Kayıt için son iki ay
Ehliyet alacaklar dikkat! Büyük zam yolda: Kayıt için son iki ay
Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı
Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı
Piyasaların gözü seçim sonrası Fed'in faiz kararına çevrildi
Piyasaların gözü seçim sonrası Fed'in faiz kararına çevrildi
Sardalya ve kupes balıkları gıda amaçlı kullanım için tescillendi
Sardalya ve kupes balıkları gıda amaçlı kullanım için tescillendi
Yetişmiş ara eleman sıkıntısı büyüyor... 12 yıllık zorunlu eğitim, sektörleri nasıl etkiledi?
Yetişmiş ara eleman sıkıntısı büyüyor... 12 yıllık zorunlu eğitim, sektörleri nasıl etkiledi?