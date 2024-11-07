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MSCI endeksinden çıkan hisseler belli oldu

Küresel yatırım topluluğu için kritik karar destek araçları ve hizmetlerinin lider sağlayıcısı MSCI, MSCI Hisse Senedi Endeksleri için Kasım 2024 Endeks Gözden Geçirme sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi
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MSCI endeksinden çıkan hisseler belli oldu
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MSCI Kasım 2024 endeks gözden geçirmelerini açıkladı. Buna göre endeksten çıkan hisseler ve endekse dahil olan hisseler belli oldu.

MSCI, kasım ayı endeks gözden geçirmesinde Tofaş'ı (TOASO) Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkardı.

Small Cap Türkiye Endeksi'ne Arçelik (ARCLK), Astor Enerji (ASTOR), Tofaş (TOASO) ve Türk Traktör (TTRAK) eklendi.

MSCI, endeksten Agrotech (AGROT), Alfa Solar (ALFAS), Bosch Fren (BFREN), Çan2 Termik (CANTE), Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT), Kaleseramik Çanakkale (KLSER), Kardemir A (KRDMA), Kordsa (KORDS), Kuştur Kuşadası (KSTUR), Oyak Yatırım (OYAYO), Sarkuysan (SARKY) ve SDT Uzay'ı (SDTTR) çıkardı.

Endekslerdeki değişiklikler 25 Kasım 2024 kapanışından itibaren uygulanacak.

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