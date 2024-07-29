500'ü aşkın iş insanı MESS'in ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğde buluştu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğinde üyeleri ve iş dünyası ile bir araya geldi. İstanbul Divan Kuruçeşme’de düzenlenen etkinlikte, sanayinin bugünü ve geleceği değerlendirildi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un ev sahipliğindeki buluşmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile MESS üyesi şirketlerin yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri, üst düzey yöneticileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan 500’ün üzerinde davetli katıldı. Etkinlikte, ekonomiye ve teknoloji dünyasına yön veren liderlerle paneller gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Özgür Burak Akkol “Sanayicimizin yaşadığı zorlukların farkındayız ve bunları her fırsatta dile getiriyoruz. Bir yandan, uygulanan bir Ekonomik Program var, bunun da meyvelerinin alındığını görüyoruz. Program tamamlandığında tüm taşların yerine oturacağını biliyor ve geleceğe umutla bakıyoruz.” dedi. Türkiye’nin küresel değer zincirinde ilerlemesinin, gençlere istihdam yaratılmasının, ortak refahın artmasının ve sürdürülebilir finansal istikrarın temin edilmesinin herkesin ortak amacı olduğunu belirten Akkol, “Bu amaç doğrultusunda MESS olarak, yeni nesil sendikacılık anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayış ile de birçok önemli projeyi hayata geçiyoruz. Bir sendika tarafından dünyada ilk kez kurulan Ortak Satınalma Platformunu, Çalışan Avantaj Programını ve ülkemizin alanındaki en kapsamı burs programını üyelerimizle birlikte hayata geçirdik. Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşüm (ikiz dönüşüm) süreçlerine rehberlik etmek üzere 2020’de kurduğumuz ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na seçilen MEXT Teknoloji Merkezimiz ile Microsoft, Amazon gibi partnerler ile 15 sektörde 500 firmaya hizmet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kacır: Yeni yatırımcıların önünü açmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi: “65 yıllık serüveniyle, ülkemiz çalışma hayatı içinde önemli bir yere sahip Türkiye’nin ilk ve en büyük işveren sendikası MESS’in bu etkinliğinin ülkemizde AR-GE, sürdürülebilirlik, dijital ve yeşil dönüşüm alanında güçlü bir sinerji yaratmasını temenni ediyorum. İmalat sanayimizin yapay zeka teknolojileri odağında dijital dönüşüm süreçlerine entegrasyonunda önemli rol üstlenecek ve çok rekabetçi bir seçim sürecinde başarılı olarak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na dahil olmaya hak kazanan, AI Türkiye Konsorsiyumu’na liderlik ettiği için MESS’i, kıymetli başkanı ve yönetimi nezdinde tebrik ediyorum. MESS’in Teknoloji Merkezi MEXT’in açılışı geçtiğimiz yıllarda gerçekleşmişti. Bu, devletimizin en üst düzeyde bu alana yönelik desteğinin en somut örneğidir. MEXT’in ülkemiz ve dünyada sektöre sağladığı dijital dönüşüm desteğini, yeni çözüm önerilerini ve kurduğu iş ortaklıklarını çok kıymetli buluyoruz. Bizler, yatırımcılarımızla kamu arasındaki engelleri kaldırırken her zeminde ve zamanda istişare içinde olarak güçlü bir diyalog ortamını benimsiyoruz. Teşvik, destek, somut adımlarla birlikte yeni yatırımcıların önünü açmaya devam edeceğiz.”

İş dünyasına yön veren liderler panellerde buluştu

Buluşma kapsamında düzenlenen panellerde bu günkü zorlu dönemi yönetmek için neler yapılması gerektiğine dair somut aksiyonlar, geleceğe yönelik tavsiyeler işlendi. “İş Dünyasında Realist Yaklaşımlar” panelinde; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Esas Holding ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar yer aldı. Panelde bir araya gelen duayen isimler, ülkemizin potansiyeline olan inançlarının altını çizerek geleceğe yönelik somut adımları, odaklanılması gereken konuları ve fırsatları değerlendirdi.

“Bugünün Değişimi, Geleceğin Dönüşümü" panelinde ise Vodafone CEO’su Engin Aksoy, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgen, SAP Yönetici Direktörü Uğur Candan, IBM Türkiye Genel Müdürü ve Teknoloji Lideri Işıl Kılınç Gürtuna konuşmacı olarak yer aldı. Teknoloji ve sürdürülebilirlik ilişkisinin ele alındığı panelde iş dünyasında geleceğe yönelik teknolojiler ve sürdürülebilirlik başlıklarında somut örnekler paylaşıldı.

“Dün, Bugün, Yarın: Ekonominin Rotası” başlıklı panelde Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, Borusan Holding CFO’su Barış Kökoğlu, Eczacıbaşı Holding Ekonomik Araştırmalar Müdürü Eralp Denktaş, Yıldız Holding CFO'su Fahrettin Ertik, Sabancı Holding Muhasebe, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Şerafettin Karakış konuşmacı olarak yer aldı. Panelde küresel ekonomi ve ülkemiz ekonomisinin güncel durumu ve geleceğe yönelik beklentileri paylaşıldı.