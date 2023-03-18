Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.