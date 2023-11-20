9 ayda 450 bin büyükbaş hayvan ithal ettik

FİKRİ CİNOKUR / BURDUR

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Türkiye’nin et ve süt ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yılın 9 aylık döneminde 705,5 milyon dolar karşılığı 450 bin adet büyükbaş hayvan ithal ederken her yıl ülke genelinde 400 bin buzağı kaybı yaşandığı bildirdi.

İthalat yerine buzağı kayıplarının önlenmesini isteyen Gündüzalp, önlem alınmaması halinde önümüzdeki süreçte Türkiye’nin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İlk 9 aylık dönemde 705,5 milyon dolar değerinde 50-70 bini damızlık, 380 -400 bin besilik ve kasaplık olmak üzere yaklaşık 450 bin adet büyükbaş hayvan ithalatına dikkat çeken Gündüzalp “Böyle giderse yılsonuna kadar büyükbaş hayvan ithalatı 500 bini geçecek ve ülkemizden 1 milyar dolar çıkacak. 2024’te de farklı bir tablo beklemiyoruz. Ne yazık ki 2024 yılında da büyükbaş hayvan ithalatı aynı rakamları görecek. Yani 2023 ve 2024’te toplam büyükbaş hayvan ithalatımız 1 milyonu geçecek” dedi.

Gıdada ithalat büyük risk

Türkiye’nin gıda üretiminde yeterli artışı sağlaması gerektiğini vurgulayan Gündüzalp, “Üretimin güçlendirilmemesi halinde gıdaya ulaşmakta zorlandığımız günler yaşanabilecek. Üretim-tüketim dengesini öz kaynaklarımızla güçlendirerek sürdüremezsek, riskler artarak büyüyecektir. Bugün lojistik problemler, hayvan hastalıkları, fiyat istikrarsızlıkları ile birlikte küresel ölçekli siyasi ve askeri riskler düşünüldüğünde, ithalata dayalı gıda yönetimi büyük risk taşımaktadır” dedi.

Almanya sütten 20 kat fazla kazanç sağlıyor

Almanya’nın yıllık 32 milyon ton çiğ süt üretiminden 11 milyar dolar ihracat geliri elde ettiğine dikkat çeken Gündüzalp, Türkiye’nin ise 24 milyon ton çiğ süt üretimine karşılık 450 milyon dolar ihracat geliri sağlayabildiğini söyledi. Gündüzalp, sözlerini şöyle tamamladı: “Buzağı kayıpları engellenip çiftliklerimizde standartlar korunur ve hayvan varlığımız artırılırsa üretim gücümüzle birlikte ihracat gelirlerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerinde çiğ süt fiyatı düşerken Türkiye’de artmaya devam ediyor. Almanya ile çiğ sütte eşdeğer üretim kapasitesine sahipken onların ihracat geliri bizimkisinin 20 katından fazla. Bu ürün dengesine rağmen yaşanan gelir orantısızlığını çözmemiz gerekiyor.”