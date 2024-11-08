ABD tüketici güveni kasımda beklentilerin üstüne çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 73'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,5 puan artışla 73'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 71 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Bu dönemde nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, ekimde 70,5 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık bazda 0,5 puan azalışla 64,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 4,4 puan artışla 78,5'e yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine inerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, seçim döneminde tüketici güveninin art arda dördüncü ayda iyileştiğini belirtti.

Hsu, mevcut koşullar pek değişmemiş olsa da beklentilere yönelik endeksin artış göstererek Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.