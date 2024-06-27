ABD, Türkiye'den fren kampanası ithalatına soruşturma açtı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çin ve Türkiye'den yapılan fren kampanası ithalatına antidamping ve telafi edici vergi soruşturmaları açtı.

1930 tarihli Tarife Kanunu uyarınca açılan soruşturmada, nedeniyle ABD'deki bir endüstrinin maddi olarak zarar gördüğüne veya maddi zarar tehdidi altında olduğuna veya ABD'de bir endüstrinin kurulmasının maddi olarak geciktirildiğine dair makul bir gösterge olup olmadığını belirlemeye çalışılacak.

Yapılan açıklamada, "8708. 30.50 alt pozisyonunda yer alan, ABD rayiç değerin altında satıldığı iddia edilen ve Çin ve Türkiye Hükümetleri tarafından sübvanse edildiği iddia edilen fren kampanalarının ithalatı nedeniyle ABD'de bir sanayinin kurulmasının önemli ölçüde geciktirilmesi. Ticaret Bakanlığı ("Ticaret") soruşturma açma süresini uzatmadığı sürece, Komisyon antidamping ve telafi edici vergi soruşturmalarında 45 gün içinde veya bu durumda 5 Ağustos 2024 tarihine kadar bir ön karara varmalıdır. Komisyon'un görüşleri, bunu takip eden beş iş günü içinde veya 12 Ağustos 2024 tarihine kadar Ticaret'e iletilmelidir." denildi.