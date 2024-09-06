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Ağır ticaride pazar, yüzde 4 daraldı

Türkiye’nin ağır ticari araç pazarı bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayında göre yüzde 4 daralarak 3 bin 189 adet olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Ağır ticaride pazar, yüzde 4 daraldı
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Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD), 2024 yılı Ağustos ayına ait verilerini açıkladı. Buna göre, ağrı ticari araç pazarı 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 3 bin 189 adet oldu.

Söz konusu dönemde çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak bin 468 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 7 oranında azalarak bin 95 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 23 azalarak 369 adet oldu.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü kamyon/çekici) son 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 53 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 47 oranında, kamyon satışları da yüzde 61 oranında artış gösterdi. Toplam semi-treyler araç pazarı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında azalarak 516 adet olarak gerçekleşti.

Pazar, Ocak-Ağustos döneminde 25 bin 725 oldu

2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 25 bin 725 oldu. Çekici satışları, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 25 oranında azalarak 12 bin 546 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 24 oranında artarak 9 bin 655 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 9 oranında azalarak 3 bin 524 adet oldu. Ocak-Ağustos dönemi semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında azaldı ve satış adedi ise 4 bin 678 oldu.

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