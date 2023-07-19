'AGRICITIES gibi bir organizasyonla tarıma ve kırsal kalkınmaya yer verilmesi gurur verici'

BURCU SUNA/KONYA

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Samsun Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, ev sahipliğinden ve emeklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

“Tarım şu anda dünyanın en önemli gündemi”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin kurulduğu 2019 yılından itibaren belediyeler arasında iş birliğinin artırılması, yurt dışı üyelerle ilişkiler kurulması için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Başkan Altay, “Şu anda 18 ülkeden 265 belediyenin üye olduğu bir birlik haline geldik. Gün geçtikçe de hızla büyüyoruz. Çünkü tarım şu anda dünyanın en önemli gündemi. Tahıl Koridoru’nun açık tutulması şu anda sadece bölgede değil, tüm dünyada takip edilen bir gerçek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle tekrar açılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarım artık belediyelerin ayrılmaz bir parçası haline geldi”

Özellikle Yeni Büyükşehir Yasası sonrası belediyelerin artık tarımın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine değinen Başkan Altay, şunları kaydetti: “Benim Şehrim Konya, 42 bin kilometre büyüklüğüyle hep ifade edildiği gibi Hollanda büyüklüğünde bir şehir. İnsanımızın büyük bir kısmı tarımdan gelirini elde ediyor. Dolayısıyla hem vatandaşlarımızın gelirlerinin tarımdan olması hem de ülkemiz için milli savunma kadar, sınırlarımızı korumak kadar toprağımızı korumanın ve topraktan üretim elde etmenin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle belediyeler olarak bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle kırsalda vatandaşlarımızın gelirinin artırılması, çiftçi eğitimleri, kooperatifler eliyle ürünlerin daha nitelikli hale getirilerek pazarlanmasıyla ilgili belediyeler çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nde de hem tecrübelerimizi paylaşıyor, hem üniversitelerimizden hocalarımızdan ki, tüm rektörlerimize teşekkür ediyorum, ciddi bir eğitim imkanı da oluşuyor. İnşallah bunlar şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın refahının artırılması, tarımın geliştirilmesiyle ilgili önemli bir fırsat oluşturacak.”

“Türkiye artık sadece kendisi için üreten bir ülke değil”

Bir taraftan da iklim değişikliğinin şehirlere etkisi noktasında herkes için büyük bir risk olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Konya özelinde ifade edersek Türkiye’de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehir Konya gözüküyor. Bir taraftan kuraklıkla mücadele ediyoruz; Karadeniz ise yoğun yağışlarla mücadele ediliyor. Orman yangılarıyla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği de hepimizin gündeminde. Burada iki gün boyunca önemli toplantılar yapılacak. Biz belediye başkanları olarak bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağız. İstişare edeceğiz ama en önemlisi tarımla uğraşan kişilerin bir araya gelmesi, eğitimler alması, kardeşlik ilişkilerimizin artırması olacak. Türkiye artık sadece kendisi için üreten, kendisi için çalışan bir ülke değil. Özellikle Afrika’da ülke olarak tarım konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Biz de kardeş şehir ilişkileri ve AGRICITIES çatısı altında bu ilişkilerin artırılmasıyla ciddi çaba sarf etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Platformumuz kısa sürede çok güzel bir yere geldi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden birinin de Samsun olduğuna değinerek, “Şehir hayatında tarımsal üretimin, hemen hemen tüm ürünleri tetikleyen tüm üretimleri destekleyen, sosyal hayatı etkin ve dengeli bir hale getiren, olmazsa olmazımız, geleceğimizi teminat altına alan tarımsal üretimdir. Sayın Başkanımızın temsil ettiği platformumuz kısa sürede çok güzel bir yere geldi. Platformumuzun İkinci Küresel Tarım Formu’nun Samsun’da yapılmasındaki destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. 2 gün boyunca tecrübelerimizi, birikimlerimizi birbirimize aktaracağız. Teknolojik ve birçok üretimi destekleyecek yeni finans, işletme modelleri, topraklı ve topraksız tarım dahil olmak üzere bütün alanlarla ilgili bir iletişim platformunu 2 gün boyunca Samsun’da yaşayacağız. Bu bizim için çok önemli. Samsun, Çukurova ve Konya bölgeleri dışında Türkiye’nin çok önemli ve çeşitliliğe sahip üretim havzası” dedi.

“Toplantımız hayırlara vesile olsun”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Bu toplantının şehrimizde yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. AGRICITIES, 2 binin üzerinde yerleşim yeri ve belediyenin üye olduğu önemli bir kurum. Bu anlamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a da toplantıyı şehrimizde tertip ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızın, Samsunumuz, ülkemiz ve dünya insanlığı için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerinin önemini anlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, tarımın ön plana çıktığı, kırsal alanlarla şehirlerin bütünleştiği ve önemli bir parçası haline geldiği önemli bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, bu kapsamda yerel yönetimlerin kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerinin tarımsal üretimin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. AGRICITIES tarafından düzenlenen ve yurtiçinden ve yurt dışından 100’den fazla belediye başkanının katıldığı 2. Küresel Tarım Formu’nun da bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, “Bu tür toplantıların en önemli kısmı bilgi ve tecrübe paylaşımıdır. O yüzden sadece uluslararası değil, aynı zamanda ulusalda da yerelde de bu bilgi paylaşımlarının çok kısa zamanda etkisini göstermesi mümkün” diye konuştu.

“Tarım bütün dünyada stratejik bir sektör haline geldi”

Son dönemde özellikle tarımın bütün dünyada stratejik bir sektör haline geldiğinin altını çizerek konuşmasını sürdüren Bakan Yumaklı, “Çünkü bugün tarımın çok önemli bir sektör olduğuna dair bundan önceki dönem insanlığın başlangıcından itibaren var olan tarım için artık önümüzdeki dönemde bazı istatistikler son derece önemli hale geldi. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak. Ülkemizin de 100 milyonu geçmesi söz konusu. Bunun yanı sıra insan hareketleri, gerek turizm gerekse farklı sebeplerle kıtalararası geçişe çok büyük oranda kapı aralamış durumda. Sadece ülkemize bu yıl 50 milyona yakın turist geldi. Sadece bugün Türkiye olarak bizler 85 milyon nüfusumuzu, 50 milyon turistimizi ülkemize herhangi bir sebeple gelip geçen, uğrayanlar da dahil olmak üzere çok ciddi bir nüfusun gıda gereksinimini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra 30 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. İşte hem gıda arz güvenliğinin sağlanması hem de ülke olarak bizim tarım sektörüne bakışımız en azından belli konularda fark oluşturmaya başladı. Bizler tarım sektörünün gelişmesi için bakanlık olarak ben ve ekibim rekabet gücünün artması için etkin politikalar oluşturmanın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Artık devletler tarım sektörünü milli savunma sanayisi kadar önemli görmekte”

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ifadesinin sadece jenerik bir cümle olmadığının gelecekte anlaşılacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, “O yüzden bu yeni normallerin ülkelerin gıda arz güvenliğini önemli ölçüde tehdit ettiğinin farkına varılması gerekir. Artık sadece sözde değil, hakikattir bu. Devletler tarım sektörünü Milli Savunma Sanayisi kadar önemli görmekteler. Çünkü sanayiniz ve teknolojiniz ne kadar gelişirse gelişsin eğer insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamazsanız o zaman diğer alanlarda güçlü olmanız çok da bir şey ifade etmeyebilir. Bizler de Türkiye olarak son 21 yılda tarım alanında çok başarılar elde ettik. Tarımla ilgili 15 kanun yürürlüğe girdi. Çünkü sizin sektörünüzü mutlaka yasal düzenlemelerle birlikte güçlendirmeniz gerekir. Çiftçilerimize reel rakamla bugün itibariyle söylüyorum, 841 milyar liralık bir tarımsal destek ödemesi yapıldı. Yaklaşık 1.200 baraj, gölet inşa edilerek 22 milyon dekar alan ilaveten sulamaya açıldı. Kırsal kalkınma alanında da yaklaşık 100 bin projeye 90 milyar liraya yakın bir destek sağlanarak kırsal kalkınmanın da güçlenmesine hükümet olarak destek vermiş olduk. Bu çalışmalarla birlikte Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü olurken dünyanın da en büyük 10’uncu tarım ekonomisi olmayı da başardık ülke olarak. Bu çalışmalar yeterli mi? Yeni normalleri düşündüğümüzde artık sektörü mutlaka farklı yöntemlerle ele almamız gerekir. Yaptığımız yeni yasal düzenlemelerle ülke olarak yeni normallere çok daha hazır hale gelmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” sözlerini kullandı.

“Şehirler kendilerini marka yapmak istiyorsa mutlaka tarımdan başlamaları gerekir” diyen Bakan Yumaklı, “Dolayısıyla sadece bunu bir çiftçiye, üreticiye destek çıkmak ya da o şehrin ihtiyaçlarını karşılamak olarak görmüyorum. Aynı zamanda şehirlerin kendilerini ifade edecekleri markalarının da tarım sektöründen çıkacağını düşünüyorum. Elbette AGRICITIES gibi bir organizasyonla tarıma ve kırsal kalkınmaya hizmetlerin yer verilmesi bence gurur duyulacak bir şey. Çünkü hep ‘tarım çok önemli, inanılmaz önemli, o kadar çok önemli ki’ deyip, ona mütenasip bir değer konusunda sorunlarımız vardı. Ama son zamanlarda artık bu öneme mütenasip değer verilmesi konusunda büyük bir aşama kaydedildiğini görmek de memnuniyet verici. 13 üyeyle başlayıp şu anda 150’yi aştığını öğrendim. Umarım dünyada tarımın önemini anlayan bütün şehirler bu platforma üye olur, bilgi ve tecrübe paylaşımları çok daha geniş platformlarda konuşulur. Bu forumun tarım sektörü ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa ev sahipliği yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza; AGRICITIES ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri, rektörler, Türkiye’den ve farklı ülkelerden büyükşehir ve il belediye başkanları, akademisyenler ve sektör paydaşları katıldı. Tarım konusunda uluslararası farkındalık oluşturulması hedeflenen 2. Küresel Tarım Forumu iki gün sürecek.