Aile destek ödemeleri ne kadar oldu? 2024 aile destek ödemesine zam geldi mi?
Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları sonrasında Aile destek ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2024 aile destek ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? Detaylar…
Aile destek ödemesi alan ihtiyaç sahibi birçok vatandaş, ödemelere 2024 zammı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, aile destek ödemelerine zam yapıldı mı? İşte detaylar…
Aile destek ödemesi ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.
Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
Güncel ödeme tablosu
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık destek tutarı
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az 850 TL