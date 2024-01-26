Aile destek ödemeleri ne kadar oldu? 2024 aile destek ödemesine zam geldi mi?

Aile destek ödemesi alan ihtiyaç sahibi birçok vatandaş, ödemelere 2024 zammı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, aile destek ödemelerine zam yapıldı mı? İşte detaylar…



Aile destek ödemesi ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Güncel ödeme tablosu

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık destek tutarı

450 TL ve altı 1.250 TL



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı 1.100 TL



911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı 950 TL



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az 850 TL



