AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Kamuda çift maaşa sınır geliyor

ANKARA (EKONOMİ)

AK Parti, kamu tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına dönük düzenlemelerinde yer aldığı 32 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde hazırlanan torba yasa teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler, kanun teklifi ile kamu kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması doğrultusunda bazı yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Birden fazla yerden ücret alınamayacak

Teklife göre özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

“Üst sınır 92 bin lira”

Yasa teklifini sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Birden fazla maaş almaya nasıl bir üst sınır geleceğinin" sorulması üzerine “Şu anda yaptığımız değişiklik şu, özel şirket statüsünde olup devlet payını temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar, ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır şu anda 92 bin lira. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa hazineye gelir elde edilecek” dedi.