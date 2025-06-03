MHGF/Hüseyin Öztürk: İki yıl önce poliklinikteydik, şimdi yoğun bakımdayız

EKONOMİ/İZMİR

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ev sahipliğinde Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Toplantısı İzmir’de yapıldı. Hazır giyim sektörünün içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çeken MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektörün kritik bir eşiğe geldiğini vurguladı.

Öztürk, “Pandemi sonrası, iki yıl önce poliklinikteydik, şimdi yoğun bakımdayız. Yoğun bakımdan sonra düzelme olmazsa yolumuz musalla taşıdır.” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Öztürk, sektörün mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sektörün uzun süredir bir tür kriz ortamında direnmeye çalıştığını ifade eden Öztürk, “Geçen gün bir yerde söyledim: İki yıl önce poliklinikteydik, geçen sene servisteydik, şimdi yoğun bakımdayız. Yoğun bakım son toparlanma bölgesidir, iyileşme olmazsa çıkışımız musalla taşıdır. Ekonomik zoruluklarla mücadele ediyoruz. Fabrika var, tesis var, makine var ama artık para etmiyor. İşletmelerimizin makineleri çalışmazsa, değer üretmezse hiçbir işe yaramaz. Hurda olur.” diye konuştu.

“Zincir markalar da sektörü zorluyor”

Hazır giyimde zincir mağazaların üreticiler üzerindeki baskısına da değinen Öztürk, zincir markaların kendi ürünlerini Avrupa’daki satış fiyatlarının çok üstünde Türkiye’de tüketiciye sunduğunu belirtti. Yerel zincirlerin ve uluslararası markaların tedarik zinciri üzerindeki baskılarının üretici firmaların kârlılıklarını yok ettiğini vurgulayan Öztürk, özellikle fason üreticilerin zor koşullarda ayakta kalmaya çalıştığını dile getirdi.

Akçakaya: Firmaların kapanması artık kaçınılmaz

Uzun zamandır firmaların kapanma riski uyarısını yaptıklarını, ancak artık bu durumun bir öngörü değil gerçekleşen fiili bir durum olduğunu söyleyen EGSD Başkanı Yasin Akçakaya da firmaların kapanmasının, kepenk indirmesinin, küçülmesinin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayarak, “Bunun tersine çevrilmesi için iki temel adım şart: Birincisi acilen finansmana erişim kolaylaştırılmalı, ikincisi ise döviz kurundaki yapay baskılama artık son bulmalı” dedi. Akçakaya ayrıca, federasyonun başlattığı çalıştaylar zincirine EGSD olarak tam destek vereceklerini belirterek, “Bu sektörü kurtaracaksak birlikte çalışarak yapabiliriz. Sadece şikâyet etmek değil, çözüm üretmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.