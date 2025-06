255 STK ön yargıları yıkmak için bir arada

Sosyal Etki Zirvesi’25; ‘Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu’ ve EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile; Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı öncülüğünde “Eşitlik Önceliğimizdir, Eşitlik Önyargıları Kırmakla Başlar” mottosuyla İş Sanat, Levent İstanbul’da gerçekleşti.

AÇILIŞ KONUŞMALARI SOSYAL FABRİKA VE EKONOMİ'DEN: Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı,

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile SEZ'25'in açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

STK'lar, vakıflar, dernekler, Kamu, belediyeler, üniversiteler, özel sektörden oluşan 255'i aşkın paydaşı ortak bir hedefte bir araya getiren Sosyal Etki Zirvesi’25, sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve herkesi eyleme davet etmek hedefiyle gerçekleştirildi.

SÖYLEMDEN EYLEME: AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik ve

24-25-26-27 Dönem İstanbul Millevekili Belma Sekmen

"Söylemden Eyleme Eşitlik" panelinde moderatör Mona Altundemir'e hayata geçen projeleri anlattı.

London School Of Mind Kurucusu Dr. Kerem Dündar’ın sunduğu “SEZ’25”te, bu yıl, kadın-erkek perspektifinden ön yargılar, iş dünyasında önyargılar, sermayeye erişimde eşitsizlik, spor, jeopolitik dengeler, geleneksel yapılar, eğitim, sanat ve iklim-sürdürülebilirlik gibi birçok başlıkta önyargılar ele alındı; toplumsal farkındalık ve davranış değişimi odağında derinlemesine tartışmalar yürütüldü.

“Farkındalıktan aksiyona: Sosyal Etki'de 2'nci yıl”

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı, “İki yıldır attığımız her adımda şunu gördük: Değişim, yalnızca farkındalıkla değil; ortak akıl ve ortak hareketle mümkün. 255’i aşkın paydaşla bir araya gelerek önyargılara karşı kolektif bir duruş sergiliyor, toplumsal eşitlik için somut adımlar atıyoruz" dedi. Zirvenin yalnızca bir buluşma olmadığını kaydeden Adalı, "Zirvemiz, dönüşümün sesi, dayanışmanın gücü. Önyargılarını kırmaya gelen herkese teşekkür ederim.”

SOSYAL ADALETSİZLİK: Kıvılcım Kayabalı moderasyonunda gerçekleştirilen

Sosyal Adaletsizlik panelinde

Öğretmen ve Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Şimşek ve Milliyet Yazarı Zeynep İşman konuştular.

“Toplumsal dönüşüm tüm paydaşlarla mümkün"

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da şunları söyledi: "Toplumsal dönüşüm, sadece bireylerin değil, kurumların ve tüm paydaşların birlikte yürüttüğü bir süreç. Eşitliği konuşmak kadar, önyargıları tanımak ve onlarla yüzleşmek de bu sürecin bir parçası. SEZ bu anlamda çok kıymetli bir buluşma zemini sunuyor; farklı alanlardan yüzlerce kurumun ortak akılla bir araya geldiği, çözüm üretmeye odaklı bir platform."

JEOPOLİTİK VE ÖN YARGILAR: Yazar Mehmet Yapar'ın yönettiği panelde

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ile

Mülteciler Derneği Başkanı Halil İbrahim Akıncı özellikle göç üzerinde bir değerlendirme yaptılar.

DÜNYADA ÖNYARGILAR: Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı Rana Birden,

Gilan'ın 2. Kuşak Temsilcisi Osman Geylan'a lüks bir Türk markası olarak dünya arenasında karşılaştıkları önyargıları sordu.

KÜLTÜREL ÖN YARGILAR: FNFTürkiye Vakıf Müdürü Aret Demirci'nin yönettiği Kültürel Ön Yargılar panelinde

Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün ve GİKAD Kıbrıs Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yer aldı.

ÖN YARGILAR VE GELENEKLER: Özünlü Grup CEO'su ve 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü,

er meydanına çıkmanın en büyük farklarından birinin ön yargılardan arınmak olduğunun altını çizdi.

ÖN YARGILAR, KADINLAR VE İŞ DÜNYASI... Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Münteha Adalı,

iş dünyasında kadın olma ve çok kültürlülük üzerinden ön yargıları mercek altına aldı.

KADININ İŞİ, GÜCÜ: Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi,

Beko Bayi Emine Tuzcu ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu, ön yargıları nasıl yıktıklarını anlattılar.

SPORLA DOĞAN UMUTLAR: Milli Basketbolcu ve Antrenör Erman Kunter'in yönettiği panelde,

depremle yıkılan kentlerde umudun nasıl sporla doğduğu anlatıldı. Panelde Hatay Sörf Merkezi Kurucu Ortağı Deniz Toprak, Eskrim Paralimpik Sporcu Meryem Hanne Erbil ve sörf sporcuları Asi Coşkun ve Semir Köse deneyimlerini anlattı.

İŞ DÜNYASINDA ÖN YARGILAR: QNB Türkiye İK Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar ve

Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Ceren Sayar, EKONOMİ Genel Koordinatörü Vahap Munyar'a yarattıkları farkı anlattı.

İKLİM-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÖN YARGILAR EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü ve Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde

TİDER Başkanı Nil Tibukoğlu ve SEGM Başkanı Çağlar Çabuk konuştular.

SERMAYEDE ÖN YARGILAR: EKONOMİ Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın yönettiği panele

Doç. Dr. Özge Öner, Colendi YK Üyesi Bulut Arukel, Maxis GM Yard. Emre Ölçer katıldı.

