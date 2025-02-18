AK Partili Elitaş: Asgari ücrete 10 bin TL zam yapsak herkes alışveriş yapar mal-fiyat dengesi bozulur

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı bir yayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar için, "Asgari ücrete 10 bin lira zam yapıldığında kimse 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez" dedi.

Elitaş, ekonomiye yönelik açıklamalarında, asgari ücrette yüksek oranlı bir artışın enflasyon üzerindeki etkilerine değinirken, bu tür bir zammın kısa vadede refah seviyesi artışı sağlasa da uzun vadede ekonomik dengesizliklere yol açacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, asgari ücrete ve emekli aylıklarına ek zam gelip gelmeyeceğine yönelik, "Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira ilave zam yaptığınızda; bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa onların tamamını, 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gideceğinden dolayı mal-fiyat dengesini alt üst ederek ve enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda bir mutluluk yaşarız ama ondan sonraki gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşanır' dedi.

Elitaş, bu durumun mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını söylerken, yapılacak zamla birlikte refah seviyesinin ilk anda artmasıyla bir mutluluk yaşanacağını ancak gelecek süreçte bu durumun mutsuzluğa dönüşeceğini dile getirdi.