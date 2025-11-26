Akde Metal, yeni fabrikasında üretime başladı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri OSB’de 2018 yılında boru, profil ve sac ticareti yapmak için 5 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Akde Metal, 2024 yılı başında start verdiği yeni yatırımını tamamlayarak üretime başladı.

Kayseri OSB’de 25 bin metrekaresi açık, 18 bin metrekaresi kapalı fabrika kurduklarını söyleyen Akde Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Koç, yıllık 50 bin tondan fazla boru, profil ve sac ticareti yaptıklarını, üretime başlayan yeni fabrika ile birlikte de yıllık 100 bin tondan fazla boru, profil ve dilinmiş sac üreteceklerini duyurdu. Koç, “Üretimle birlikte hem ihracat hem de ithalata start verdik. Bu yüzden profesyonel bir dış ticaret ekibi de oluşturuyoruz. Bugüne kadar firmamızda ve yatırımımızda hiçbir şekilde kredi kullanmadık. Tüm süreçleri tamamen öz sermayemizle sürdürdük. Bu yaklaşımın firmamızın sürdürülebilirliğine katkı sağladığına inanıyoruz. Ve yine bu anlayışla düzenli yatırımlar yaparak sürekli yenileneceğiz, teknolojiyi takip edeceğiz” dedi.

“Oluşacak talebe hazırlık gireceğiz”

Ekonomik şartların yeni yatırımları zayıflattığı bir dönemde gelecek ihtiyaçları iyi gözlemledikleri için yatırım yapma kararı aldıklarını söyleyen Adem Koç, “Yatırım ortamının durgunluğunu biliyoruz ama geleceği de iyi gözlemlemek gerekiyor. Ekonomik şartlar değişecek ve piyasa muhakkak açılacak. Şartlar iyileştiğinde talep artacak. Bizde, oluşacak bu talebe şimdiden hazırlıklı girme kararı aldık. Bunun için sadece maddi anlamda yatırım yapmıyoruz. Aynı zamanda iş bağlantılarımızı geliştirmeye de odaklandık. Demir çelik sektörünü gelecekte bekleyen riskleri de görüyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine ihracat kısmında yasal yaptırımlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu kapsamda biz demir çeliği cevherden değil, geri dönüşümden elde ederek sürdürülebilirlik ekseninde de hareket edeceğiz. Ayrıca makine yatırımlarımızda da aynı düşünceyle hareket ederek çağın gereklerine uygun bir anlayışla firmamızı büyüteceğiz” diye konuştu.