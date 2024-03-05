Akfen, ‘yenilenebilir’de kapasiteyi 2 yılda 1200 MW’a çıkaracak

Merve YEDEKÇİ



Akfen’in, çatısı altındaki tüm şirketlerin katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılı anısına Çanakkale’de 100 bin ağaçlık ‘Akfen 100’ncü Yıl Hatıra Ormanı’nın ilk fidanları toprak ile buluştu.

Akfen 100. Yıl Hatıra Ormanı, Çanakkale’nin Merkez Yukarıokçular ve Çanakalan mevkilerinde toplamda 100 bin adet karaçam ve kızılçam ağacının dikileceği bir ormandan oluşuyor. Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefleyen proje ile bölgedeki orman arazi varlığı yaklaşık 1 milyon metrekare daha artacak. Dikilen ağaçlar ile oluşacak ormanın her yıl 5 bin insana yetecek kadar (3 bin ton) oksijen üreteceği ve heyelanları 350 kat azaltacağı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları, dünyanın bir numaralı enerji kaynağı olacak

Hatıra ormanının açılışında yaptığı konuşmada Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin gelecek döneme ilişkin hedeflerini şöyle paylaştı: “Güneş, su ve rüzgâr olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık güç kapasitesini 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık bin 200 MW düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Aradan geçen yıllarda şirketin 12 HES, 35 GES ve 6 RES projesiyle toplam 700 MW’lık kurulu güce ulaştık. Yolculuğumuz boyunca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) gibi iki önemli yabancı kurum ortağımız oldu. Gelecek dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile bu alandaki liderliğimizi devam ettireceğiz.”

3 yeni güneş projesi başladı

Mustafa Kemal Güngör’ün vurguladığı bir diğer konu ise, 2023 yılında gerçekleştirilen halka arz döneminin geride kalmasıyla yeni bir yatırım atağına başladıkları oldu. Güngör, “3 yeni güneş enerji santralinin (GES) yapımına başladık. Toplam kurulu gücümüz 66 MW büyüklüğünde olacak. 3 hibrit güneş enerji santrali Osmaniye ve Çanakkale’de yer alacak” dedi.

Güngör, Akfen Yenilenebilir Enerji olarak faaliyetlerinin uluslararası alanda takdir gördüğünü de belirterek, şirketin son iki yıldır uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in kendisinden talepte bulunan şirketler içerisinden hazırladığı Vigeo Eiris çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda tüm sektörler bazında dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldığını ifade etti.

6 bin 800 kadına eğitim verildi

Akfen Yenilenebilir Enerji, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ile gerçekleştiriyor. Şirket, bu kapsamda, TİKAV ile 2017 yılından bu yana enerji santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerdeki kadınların eğitilmesine dönük projelerine devam ediyor. Türkiye’nin 18 ilinde ve 27 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen 4 farklı projede şimdiye kadar 6 bin 800 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verildi. Bu projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı. 2024 yılı boyunca sürecek ‘Dijitaldeki Ayak İzimiz’ projesi ile kırsaldaki kadınlara dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı üzerine eğitimler verilecek.