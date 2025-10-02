Akkuyu'da üretimin 2026'ya kaldığı kesinleşti

MEHMET KAYA/ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde bu yıl için ilk reaktörde üretim planının olmayacağını 2026'da üretimin başlayacağını açıkladı. Böylece ilk başlangıçta 2023 olan hedef üçüncü kez ertelendi. Gecikmede ana nedenlerden biri Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin parça teminini durdurması oldu. Diğer yandan projenin inşaatının başladığı 2017'den bu yana bir bakan ilk kez finansman sorunundan söz etti. Katıldığı televizyon programında konuşan Bayraktar, projeye yüzde 49’a kadar ortak alınabileceğini söyledi. Projenin sahibi Rus tarafı Akkuyu NGS'ye yatırımcı almaya sıcak baktıklarını ilk aşamadan itibaren söylemişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santraline yönelik olarak, ilk ünitenin elektrik üretimine başlamasında yeni bir gecikme olacağını açıkladı. Geçen hafta, Rusya’da yapılan fuar kapsamında Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da üretimin 2026’ya kalabileceğini açıklamıştı. Bu kez, gecikmenin yanında, ilk kez Akkuyu NGS’ye ilişkin finansman sorununu da Bakan Bayraktar’ın gündeme getirmesi dikkat çekti. Akkuyu NGS’nin ilk başlangıcında üretimin Cumhuriyetin 100. Yılında yapılması planlanmıştı. Bu süre 2026’nın içine, muhtemelen ilk yarısına kaymış oldu. Diğer yandan, daha önceki gecikmelerde ana rol santral inşaatı için başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin sipariş aldıkları parçaları teslim etmemeleri gerekçe gösterilmişti.

ABD ile yapılan anlaşma tıp ve sanayiyi de içeriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS’ye ilişkin, finansman sorunlarını vurgulayarak, ilk üretimin 2026’ya kaldığını açıkladığı TV konuşmasında, şirketin yüzde 49’a kadar hisse satışının da gündemde olduğunu açıklaması dikkat çekti. Akkuyu NGS’yi Rus kamu şirketi Rosatom’un Türkiye’de kurduğu yüzde 100’ü bu şirkete ait Akkuyu NGS şirketi inşa ediyor ve işletmesini de bu şirket yapacak. Akkuyu NGS şirketi, ilk inşaatın başlamasından sonra sürekli olarak yatırımcı almaya açık olduklarını, görüşmek isteyenlerle de görüştüklerini vurguladı.

Bakan Bayraktar, ABD ile sivil nükleer alanda yapılan işbirliğinin de sadece küçük-mikro nükleer güç santrallerini değil, büyük ve ayrıca nükleer enerjinin tıp başta olmak üzere diğer sanayilerdeki kullanımını da içerdiğini açıkladı.

Bayraktar: ABD gazı diğerlerine göre ucuz, Rus gazından da ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile LNG anlaşmalarına yönelik olarak, bu alım kontratlarının geleceğe yönelik yatırım olduğunu vurgularken, göreli olarak “ucuz” olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, Rusya’dan alınan gaza kıyasla daha ucuz olduğunu söylerken, bunun sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak kıyaslama mı, yoksa boru hatları aracılığıyla ithal edilen doğalgaza kıyasla mı olduğu hakkında detay vermedi ancak Türkiye için stratejik bir yaklaşımla anlaşmaların yapıldığını vurguladı. Bakan Bayraktar şunları kaydetti: “Dünyada doğal gaz fiyatı 4 merkezde oluşuyor. Dünyanın en ucuz gazı Henry Hub denen Amerika’daki lokasyonda. Dünyanın en ucuz gazı orada. Rusya’dan da ucuz, her yerden daha ucuz. .. 2024 verileriyle Türkiye’deki şu anda kullandığımız gazın yaklaşık yüzde 10’u LNG olarak gemilerle Amerika’dan geliyor. ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor, kendi kullanıcısına sunuyor. Ama doğal gazı o halde Türkiye’ye getirmiyoruz. Arada başka maliyet kalemleri de var. Öncelikle onu boru hatlarıyla limana kadar taşıyorsunuz. Ondan sonra limanda bir sıvılaştırma yapıyorsunuz, onun da bir maliyeti var. Sonra da gemiye koyup bir taşıma maliyetiyle Aliağa’ya, Dörtyol’a veya Türkiye’deki limanlarımıza getiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu maliyetleri ortaya koyduğumuzda bile Amerikan LNG’si, özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor.”