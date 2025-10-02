5G’li cihazlarda çift haneli büyüme bekleniyor

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

MOBİSAD ve Marmara Fuarcılık iş birliğiyle 8-11 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde MOBİSAD- IMEX Fuarı gerçekleştirilecek. Fuarda 5G özellikli cihazlarla saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilecek, kesintisiz oyun deneyimi yaşayabilecek ve büyük veri dosyalarını anında indirerek 5G’nin hız ve kapasite avantajlarını yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Fuarda, 40’tan fazla ülkeden 100’den fazla yerli ve yabancı firmanın yer alması bekleniyor.

Fuar öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı sektöre ilişkin değerlendirmede bulunurken, güncel mobil iletişim verileri ve fuara ilişkin detayları paylaştı. Turnacı, küresel 5G aboneliklerinin 2025’in ikinci çeyreğinde 2,6 milyarı aştığını aktararak, “Bu oranın yıl sonunda 2,9 milyara ulaşması bekleniyor. 5G yaygınlık oranında açık ara liderlik Kuzey Amerika’nın elinde bulunuyor. 5G adaptasyonunda hızlı büyümenin yaşandığı bir diğer önemli bölge ise Asya. Bu bölgedeki, büyük ülkelerin geniş ölçekli ve hızlı 5G dağıtımları, global rakamların yükselişinde kilit rol oynuyor” diye konuştu.

Türkiye’de 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlatan Turnacı, şunları kaydetti: “5G ihalesinin ardından 1 Nisan 2026 itibarıyla operatörlerin 5G hizmetini sunmaya başlaması bekleniyor. Türkiye’de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte 5G özellikli akıllı telefon ve diğer cihazların satışlarında önemli bir büyüme yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de 5G özellikli akıllı telefon ve diğer bağlantılı cihaz pazarında çift haneli büyüme oranları görülmesi muhtemel olacak. Özellikle ilk iki yıl içinde bu büyümenin oluşacak rekabet ortamında çok daha belirgin olmasını öngörüyoruz.”

Bu yıl yenilenmiş telefon pazarı 600 bini bulacak

Geçmişte atıl telefonlar ilgili olarak en çok güvenlik sorunu sebebiyle engeller olduğunu söyleyen Turnacı, “Yenilenmiş cihaz regülasyonunu detaylı incelediğinizde yenileme merkezlerinin vatandaşların bilgilerini geri getirilemeyecek şekilde silinmesi yükümlülüğü var. Haliyle vatandaşlarımızın kişisel verilerinden yana hiçbir kaygı duymadan çekmecelerindeki cihazı yeniden ekonomiye kazandırabileceği bir ortam oluştu. 2024 itibarıyla 400 bin adet seviyelerinde yenilenmiş cihaz pazarı kendine yön buldu. Bu yıl 600 bin olacağını düşünüyoruz, gelecek yıllarda da katlanarak artacağını düşünüyoruz.”

Yerli üretim telefonlarla ilgili de şunları söyledi: “Bizim orta ve üst segmentte de cihaz üretebilecek hatta bu ürettiğimiz cihazları başta yakın coğrafya ve Orta Doğu’daki konumumuz vesilesiyle ihraç kalemi haline getirebilecek bir yol haritası olması gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda projeler geliştirmeye de gayret gösteriyoruz.”