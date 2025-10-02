Altı aylıkta üçü zararda biri kârını 353’e katladı

Firmaların kârlılığındaki büyüme uzun vadede hisselerin performansını destekleyen önemli bir göstergedir. Hisseler değerlendirilirken kârlılığın göz önünde bulundurulması öncelikli yaklaşım olsa da sürekliliği de önemsenmek gerekiyor. Borsada işlem gören 9 aracı kurumdan altısı yılın ilk yarısında kârını büyüttü, üçü zarar açıkladı. Şirketlerden sadece dördü kârını %100 ve üzeri artırmayı başardı. Bunlardan birinin kâr artışı %35.244 oranında gerçekleşti.

Tera Yatırım, geçen yılın ilk yarısında 52 milyon TL olan kârını bu yılın ilk yarısında 18,5 milyar TL’ye taşıdı. Artış oranı %35.244 oldu. Bu sıçramanın kaynağı elinde bulundurduğu finansal varlık değerlerindeki artışla alakalı bulunuyor. Kârdaki yüksek büyüme hissenin fiyatına da olumlu yansıyor. Özellikle nisandan bu yana fiyatta ciddi bir artış gözleniyor.

En yüksek kârlılıkta ikinci sırada yer alan İş Yatırım’ın artış oranı %9,2’de kaldı. Sınırlı büyüme hissenin fiyatına da benzer şekilde yansıyor. Fiyatı yıl başındaki seviyelerde. A1 Capital’in kâr büyümesi ise %284 seviyesinde. Hissenin performansı nisandan itibaren güçlendi. Listeye giren Oyak Yatırım zarardan kâra dönerek dikkat çekti.

Üçü zarar yazdı

Sektördeki üç aracı kurum altı aylık dönemde zarar açıkladı. Şeker Yatırım geçen yılın altı aylık döneminde zarar açıklarken bu yılın ilk yarısında zarar devam etti. Fiyatı ise şubat ayında test ettiği zirvesi 26,90 TL’nin hayli gerisinde. Global Yatırım ve Osmanlı Menkul kârdan zarara dönen iki firma olarak öne çıktı.

ZEYNEP'E SOR

FAALİYET GELİRİ Mİ, FAALİYET DIŞI GELİR Mİ?

Faaliyet geliri; ana iş, sürdürülebilirlik, performans, karşılaştırma, ilgi. Sınırlı kapsam, dış etki hariç, düşük çeşitlilik, dalgalanma, kapsam farkı. Faaliyet dışı gelir; çeşitlilik, ek gelir, yatırım getirisi, esneklik, beklenmedik katkı. Sürdürülme riski, yanıltıcılık, ana iş dışı, dengesizlik.

Son iki yıldır gelirlerindeki düşüş sürüyor. Daralan gelire yönelik çözüm geliştirmeli

Ege Endüstri’nin kârı çok düştü. Yıl sonuna kadar toparlayabilir mi? / Hüseyin Ülgen

Hüseyin, son iki yıldır gelirini düşüren Ege Endüstri, altı aylık faaliyet döneminde de gelirdeki düşüşünü sürdürdü. Dönem sonu net kârı da buna bağlı olarak %89 gibi sert bir gerileme yaşadı. Söz konusu bozulma, esas faaliyet performansından kaynaklandı. Esas faaliyet kârı %68, FAVÖK’ü de %55 geriledi. Maliyet tarafındaki baskının kuvvetli olduğu gözleniyor. Gelirlerde zayıflamanın iki yıldır devam etmesi sorunun ekonomideki daralmanın da ötesinde pazar kaybı ile alakalı olduğu yönünde ciddi işaretler veriyor. Bu da gelir artırıcı tedbirleri gündeme almasını zorunlu kılıyor. Bu itibarla firmanın tekrar pazarını yakalayabilmesi önemli.

Başkan vekili bir miktar payı çalışanlara dağıttı. Amaç motivasyonu ve verimliliği artırmak

Kontrolmatik’te büyük ortağının çalışanlara payı dağıtması ne anlama geliyor? / Emre Özışık

Emre, Kontrolmatik’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ünsalan, geçtiğimiz ağustos ayında toplam 247.215 adet hisseyi çalışanlara devrettiğini duyurdu. İşlem, doğrudan hisse devri şeklinde gerçekleşirken detaylar hakkında ek açıklamada bulunulmadı. Çalışanlara hisse verilmesi, şirketlerin uzun vadeli motivasyon ve sadakat politikalarının bir parçası olarak görülür. Aidiyet hissi yaratmak, performansı artırmak ve çalışanları ortaklığa teşvik etmek gibi amaçlarla uygulanan bu model, özellikle hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde gündeme gelebilen bir yöntemdir. Kontrolmatik’in de benzer bir yaklaşım sergilediği görülüyor.

YATIRIM FONLARI

HKH fonu %25,3’lük getiriyle kategorisinde ortalamaların üzerinde

Hedef Portföy’ün yönettiği Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HKH), 2,03 milyar TL büyüklüğü ile kategorisindeki en büyük ikinci fon konumunda. Nisan-Ağustos arası büyüyen fon, eylülde bir miktar gerilediği gözlendi. Aynı sürede sınırlı miktarlarda da olsa yatırımcı sayısında düşüş eğilimi öne çıktı. Eylülde sayı 20.434’e indi. Son ay fonda çıkan nakit tutarı da 67,4 milyon TL oldu. Yüzde 1,29 pazar payına sahip olan HKH’nin doluluk oranı %10,4 seviyesinde. Portföyünün %92,9’unu BIST Katılım Tüm Endeksi’nde yer alan hisselere, %7’sini yatırım fonlarına ayırıyor. Bir yıl yatayda dalgalandıktan sonra geride kalan altı ayda %25,25 getiri sağladı. Aynı sürede katılım fonların performansı ortalama %20,88 oldu. Yıllık yönetim ücreti %2,7 ile en yüksek sekiz fon arasında yer alıyor. Kategorideki en düşük ücret %1,5.

TAHVİL

Eko Faktoring TLREF+%3,75 faizden bono ihraç etti

Eko Faktoring, nitelikli yatırımcılara 30.09.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 351 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 16.09.2026 olacak.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

30 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,23seviyesinde bulunuyor. Eko Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFEKOF92616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KERVAN GIDA

EBRD’den iki dilim halinde 40 milyon euroluk kredi alıyor. Kısa vadede rahatlama sağlayacak

Kervan Gıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 40 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi, iki ayrı dilimde yapılandırıldı. 15 milyon euroluk kısmı 1 yılı geri ödemesiz 3 yıl vadeli, 25 milyon euroluk kısmı ise 5 yıl vadeli olacak. Finansman, kısa vadeli borçların vadeye yayılması, işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım harcamaları için kullanılacak. EBRD’nin sanayi ve ihracatçı şirketlere sağladığı uzun vadeli finansman olanakları, genellikle şirketlerin borç çevirme kabiliyetini artıran, döviz cinsi nakit akışlarını dengeleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Krediyle birlikte Kervan Gıda’nın bilançosunda kısa vadeli borçların payı düşerken uzun vadeli borçların payı artacak. Nakit akışının rahatlaması, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli.

MAÇKOLİK

Üç mobil uygulamasına giriş rekoru kırıldı. Artan ilgi firmanın gelirlerine olumlu yansıyor

Maçkolik, 2025’in ilk 9 ayında Mackolik, Match en Direct ve Sahadan mobil uygulamaları üzerinden toplam 10,1 milyar giriş alırken, önemli bir performans gerçekleştirdi. Girişler tüm zamanların ilk üç çeyrek dönemi içinde ilk kez 10 milyar barajını aştı. 2024’ün aynı dönemine kıyasla giriş sayısında %27 artış yaşanması, kullanıcı ilgisindeki güçlü yükselişe işaret ediyor. Spor odaklı dijital içerik ve uygulamalar segmentinde, kullanıcı etkileşim oranı temel performans göstergeleri arasında sayılıyor. Giriş sayısındaki büyüme, Maçkolik’in uygulamalarının içerik kalitesi, güncelliği ve canlı veri servisleri açısından kullanıcı beklentilerine yanıt verdiği şeklinde yorumlanabilir. Giriş sayısındaki çift haneli büyüme, şirketin gelirlerine olumlu yansıması beklenmeli.

KRİSTAL KOLA

Kırıkkale tesisi seri üretime başladı. Kalan kısım üretime engel değil. Tam verim 6 ayı bulur

Kristal Kola, Kırıkkale’de kurduğu yeni pet şişe üretim hattını planlanan takvime uygun şekilde tamamladı ve seri üretime geçti. 2024 yılında yatırım teşvik belgesi alan tesis, kola, gazoz ve portakal aromalı içeceklerin yanı sıra, koruyucu madde içermeyen soğuk çay, limonata ve meyve suyu gibi yeni ürün kategorilerinde üretim yapacak. Tesiste inşaat faaliyetlerinin %95’inin tamamlandığı ve üretimi engelleyen herhangi bir eksikliğin bulunmadığı ifade edildi. Personel eğitimleriyle birlikte önümüzdeki 6 ay içinde tesisin tam verimle çalışması hedefl eniyor. 2026 yaz sezonuyla birlikte tam kapasiteye ulaşacak. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından sektör standartlarının üzerinde bir altyapıya sahip olduğu vurgulandı. Planda çatı GES de bulunuyor.